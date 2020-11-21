На Волині зіткнулися мотоцикл і легковик. ФОТО





Про це повідомляють



В пообідню пору 12 серпня на вулиці Шевченка зіткнувся мотоцикл з автівкою марки Opel.



На місці події працює наряд групи реагування патрульної поліції, котрий з'ясовує усі обставини аварії.



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