На Волині зіткнулися мотоцикл і легковик. ФОТО
Сьогодні, 17:02
У селищі Ратне сталася аварія: зіткнувся мотоцикл з автівкою марки Opel.
Про це повідомляють Район.Ратне очевидці ДТП.
В пообідню пору 12 серпня на вулиці Шевченка зіткнувся мотоцикл з автівкою марки Opel.
На місці події працює наряд групи реагування патрульної поліції, котрий з'ясовує усі обставини аварії.
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Про це повідомляють Район.Ратне очевидці ДТП.
В пообідню пору 12 серпня на вулиці Шевченка зіткнувся мотоцикл з автівкою марки Opel.
На місці події працює наряд групи реагування патрульної поліції, котрий з'ясовує усі обставини аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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