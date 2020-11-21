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На Волині зіткнулися мотоцикл і легковик. ФОТО

На Волині зіткнулися мотоцикл і легковик. ФОТО
У селищі Ратне сталася аварія: зіткнувся мотоцикл з автівкою марки Opel.

Про це повідомляють Район.Ратне очевидці ДТП.

В пообідню пору 12 серпня на вулиці Шевченка зіткнувся мотоцикл з автівкою марки Opel.

На місці події працює наряд групи реагування патрульної поліції, котрий з'ясовує усі обставини аварії.
На Волині зіткнулися мотоцикл і легковик. ФОТО
На Волині зіткнулися мотоцикл і легковик. ФОТО

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Теги: аварія, Ратне
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