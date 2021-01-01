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Куди продають українську олію, поки в магазинах зростають ціни. ПЕРЕЛІК КРАЇН

Куди продають українську олію, поки в магазинах зростають ціни. ПЕРЕЛІК КРАЇН
За результатами 2020 року Україна займає 1-шу позицію в рейтингу найбільших експортерів соняшникової олії в світі.

Про це повідомляє Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу".

Основними країнами-імпортерами цього продукту є: Індія (31% українського експорту), Китай (20%) та Нідерланди (10%). На кожному із перерахованих ринків в 2020 році українські постачальники займали лідируючі позиції.

Структура імпорту соняшникової олії в розрізі основних країн-постачальників виглядає наступним чином:
- Індія: Україна (75%), Російська Федерація (18%), Аргентина (7%);
- Китай: Україна (59%), Російська Федерація (38%), Казахстан (2%);
- Нідерланди: Україна (87%), Угорщина (4%), Іспанія (2%).

Україна є не лише найбільшим експортером соняшникової олії, а й найбільшим світовим виробником цього продукту, який займає значну частку в експортному портфелі. За результатами 2020 року частка соняшникової олії становила 11% експортної виручки.

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Теги: українська олія, ціна, країни
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