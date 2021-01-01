Куди продають українську олію, поки в магазинах зростають ціни. ПЕРЕЛІК КРАЇН
Сьогодні, 17:18
За результатами 2020 року Україна займає 1-шу позицію в рейтингу найбільших експортерів соняшникової олії в світі.
Про це повідомляє Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу".
Основними країнами-імпортерами цього продукту є: Індія (31% українського експорту), Китай (20%) та Нідерланди (10%). На кожному із перерахованих ринків в 2020 році українські постачальники займали лідируючі позиції.
Структура імпорту соняшникової олії в розрізі основних країн-постачальників виглядає наступним чином:
- Індія: Україна (75%), Російська Федерація (18%), Аргентина (7%);
- Китай: Україна (59%), Російська Федерація (38%), Казахстан (2%);
- Нідерланди: Україна (87%), Угорщина (4%), Іспанія (2%).
Україна є не лише найбільшим експортером соняшникової олії, а й найбільшим світовим виробником цього продукту, який займає значну частку в експортному портфелі. За результатами 2020 року частка соняшникової олії становила 11% експортної виручки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу".
Основними країнами-імпортерами цього продукту є: Індія (31% українського експорту), Китай (20%) та Нідерланди (10%). На кожному із перерахованих ринків в 2020 році українські постачальники займали лідируючі позиції.
Структура імпорту соняшникової олії в розрізі основних країн-постачальників виглядає наступним чином:
- Індія: Україна (75%), Російська Федерація (18%), Аргентина (7%);
- Китай: Україна (59%), Російська Федерація (38%), Казахстан (2%);
- Нідерланди: Україна (87%), Угорщина (4%), Іспанія (2%).
Україна є не лише найбільшим експортером соняшникової олії, а й найбільшим світовим виробником цього продукту, який займає значну частку в експортному портфелі. За результатами 2020 року частка соняшникової олії становила 11% експортної виручки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Працівниця банку, яка привласнювала гроші клієнтів на Волині, відбуватиме реальне покарання
Сьогодні, 17:43
Чоловіка, який зарубав сім’ю на Соборності, у СІЗО до смерті побив 18-річний хлопець
Сьогодні, 17:25
Куди продають українську олію, поки в магазинах зростають ціни. ПЕРЕЛІК КРАЇН
Сьогодні, 17:18
На Волині зіткнулися мотоцикл і легковик. ФОТО
Сьогодні, 17:02
У Ківерцях жителі тимчасово залишаться без води через аварію
Сьогодні, 16:50