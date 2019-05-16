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Чоловіка, який зарубав сім’ю на Соборності, у СІЗО до смерті побив 18-річний хлопець

Чоловіка, який зарубав сім’ю на Соборності, у СІЗО до смерті побив 18-річний хлопець
Зловмиснику, який наніс тяжкі тілесні ушкодження ув’язненому Василю Пилипюку у Луцькому СІЗО, оголосили про підозру. Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Під час слідчих дій поліцейські встановили, що завдав травм померлому його співкамерник – 18-річний житель Ковельського району, який перебуває під вартою за вчинення грабежу та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Досудове розслідування у справі триває. За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Зауважують, що санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 62-річний Василь Пилипюк ніч на 20 липня у будинку на просекті Соборності зарубав дружину та доньку.

Смерть лучанина у Луцькому СІЗО, медики констатували 10 серпня. Тіло померлого направили на проведення судово-медичної експертизи. В результаті якої з’ясувалося, що чоловік помер від нанесення тяжких тілесних ушкоджень.


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Теги: вбивство, Луцьк, СІЗО, Василь Пилипюк, повідомили про підозру
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