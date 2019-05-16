Чоловіка, який зарубав сім’ю на Соборності, у СІЗО до смерті побив 18-річний хлопець

Василю Пилипюку у Луцькому СІЗО, оголосили про підозру. Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



Під час слідчих дій поліцейські встановили, що завдав травм померлому його співкамерник – 18-річний житель Ковельського району, який перебуває під вартою за вчинення грабежу та незаконне заволодіння транспортним засобом.



Досудове розслідування у справі триває. За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Зауважують, що санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.



Нагадаємо, 62-річний Василь Пилипюк ніч на 20 липня у будинку на просекті Соборності



Смерть лучанина у Луцькому СІЗО, медики констатували 10 серпня. Тіло померлого направили на проведення судово-медичної експертизи. В результаті якої з’ясувалося, що чоловік





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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зловмиснику, який наніс тяжкі тілесні ушкодження ув’язненомуу Луцькому СІЗО, оголосили про підозру. Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Під час слідчих дій поліцейські встановили, що завдав травм померлому його співкамерник – 18-річний житель Ковельського району, який перебуває під вартою за вчинення грабежу та незаконне заволодіння транспортним засобом.Досудове розслідування у справі триває. За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Зауважують, що санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.Нагадаємо, 62-річний Василь Пилипюк ніч на 20 липня у будинку на просекті Соборності зарубав дружину та доньку. Смерть лучанина у Луцькому СІЗО, медики констатували 10 серпня. Тіло померлого направили на проведення судово-медичної експертизи. В результаті якої з’ясувалося, що чоловік помер від нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

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