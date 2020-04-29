Працівниця банку, яка привласнювала гроші клієнтів на Волині, відбуватиме реальне покарання

Анні Вовк, яка пів року привласнювала гроші кількох клієнтів, винесли остаточний вирок. У квітні цього року їй призначили покарання у вигляді 2,5 роки іспитового терміну. Однак днями Волинський апеляційний суд вирішив, що зловмисниця буде відбувати реальне покарання терміном 3 роки.



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Нагадаємо, у жовтні 2020 року поліція оголосила в розшук 28-річну жительку Володимира-Волинського за скоєння злочинів. Затримали її аж у січні 2021-го на пропускному пункті «Ягодин», коли вона поверталася з-за кордону рейсовим автобусом. Як стало відомо, весь цей час жінка перебувала у Польщі.



У квітні цього року жінку засудили до п’яти років позбавлення волі, але встановили 2,5 роки іспитового терміну. Також її забов'язали повернути 310 тисяч гривень, які привласнила.



Таке рішення суду першої інстанції оскаржили прокурори, адже покарання здалось їм занадто м'яким.



Волинянка Анна Вовк почала працювати в одному з володимир-волинських відділень «Ощадбанку» у березні 2018-го. Підсудна обіймала посаду провідної економістки сектору мікро-, малого та середнього бізнесу і, відповідно, мала доступ до даних клієнтів.



3-го жовтня 2019 року, через півтора року після прийняття на роботу, Анна Вовк вперше вчинила злочин. Працівниця банку перерахувала 22 370 гривень з рахунку клієнта банку на інший, доступ до якого мала лише вона. Опісля вона зняла з рахунку майже всю суму.



20-го листопада Анна Вовк створила новий рахунок на чужу особу, яка не знала про це. Надалі гроші Анна Вовк перераховувала саме на цю нову картку.



Як йдеться у матеріалах справи, така злочинна діяльність стала систематичною. Загалом з жовтня 2019 по травень 2020 зловмисниця привласнила 447 тисяч 752 гривні 55 копійок.



До суду Анна Вовк перебувала під домашнім арештом і повернула «Ощадбанк» 30 тисяч гривень.



Суд першої інстанції призначив жінці покарання у вигляді двох років і шести місяців іспитового терміну. Якщо впродовж цього часу вона не вчинить нового злочину, то покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права займати матеріально-відповідальні посади на три роки не застосують.



Однак, це рішення оскаржили прокурори. Волинський апеляційний суд прозглянув справу та виніс остаточний вирок. Анна Вовк перебуватиме за ґратами впродовж трьох років та одного місяця. Також жінці заборонили обіймати матеріально-відповідальні посади три роки. Злочинницю забов'язали компенсувати 280 тисяч гривень матеріальної шкоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівниці «Ощадбанку» у Володимирі-Волинському, яка пів року привласнювала гроші кількох клієнтів, винесли остаточний вирок. У квітні цього року їй призначили покарання у вигляді 2,5 роки іспитового терміну. Однак днями Волинський апеляційний суд вирішив, що зловмисниця буде відбувати реальне покарання терміном 3 роки.Про це йдеться у вироку Волинського апеляційного суду.Нагадаємо, у жовтні 2020 року поліціяза скоєння злочинів. Затримали її аж у січні 2021-го на пропускному пункті «Ягодин», коли вона поверталася з-за кордону рейсовим автобусом. Як стало відомо, весь цей час жінка перебувала у Польщі.У квітні цього року жінку. Також її забов'язали повернути 310 тисяч гривень, які привласнила.Таке рішення суду першої інстанції оскаржили прокурори, адже покарання здалось їм занадто м'яким.Волинянкапочала працювати в одному з володимир-волинських відділень «Ощадбанку» у березні 2018-го. Підсудна обіймала посаду провідної економістки сектору мікро-, малого та середнього бізнесу і, відповідно, мала доступ до даних клієнтів.3-го жовтня 2019 року, через півтора року після прийняття на роботу, Анна Вовк вперше вчинила злочин. Працівниця банку перерахувала 22 370 гривень з рахунку клієнта банку на інший, доступ до якого мала лише вона. Опісля вона зняла з рахунку майже всю суму.20-го листопада Анна Вовк створила новий рахунок на чужу особу, яка не знала про це. Надалі гроші Анна Вовк перераховувала саме на цю нову картку.Як йдеться у матеріалах справи, така злочинна діяльність стала систематичною. Загалом з жовтня 2019 по травень 2020 зловмисниця привласнила 447 тисяч 752 гривні 55 копійок.До суду Анна Вовк перебувала під домашнім арештом і повернула «Ощадбанк» 30 тисяч гривень.Суд першої інстанції призначив жінці покарання у вигляді двох років і шести місяців іспитового терміну. Якщо впродовж цього часу вона не вчинить нового злочину, то покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права займати матеріально-відповідальні посади на три роки не застосують.Однак, це рішення оскаржили прокурори. Волинський апеляційний суд прозглянув справу та виніс остаточний вирок. Анна Вовк перебуватиме за ґратами впродовж трьох років та одного місяця. Також жінці заборонили обіймати матеріально-відповідальні посади три роки. Злочинницю забов'язали компенсувати 280 тисяч гривень матеріальної шкоди.

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