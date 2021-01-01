У популярному місці відпочинку на Волині небезпечно купатися





Про це



Фахівці Луцького районного відділу ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб» провели соціально-гігієнічний моніторинг якості води рекреаційної зони урочища.



У зразках, відібраних 4 серпня, виявили невідповідність води Державним санітарним нормам за індексом лактозопозитивних кишкових паличках, що становить 110 тисяч в 1 дм. куб. (при нормі не більше 1 тисячі в 1 дм. куб.). Біологічне споживання кисню складає 5 мг кисню в 1 дм. куб. (при нормі не більше 4 мг кисню в 1 дм. куб. води).



Тому відпочивальників просять не ігнорувати заборону купання у водоймі та берегти своє здоров’я.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вода у водоймі в урочищі Чебені, що неподалік міста Рожище, не відповідає нормам за мікробіологічними показниками - у ній виявили кишкову паличку. Тому водне плесо не придатне та небезпечне для купання.Про це повідомляють на сайті Рожищенської міської громади.Фахівці Луцького районного відділу ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб» провели соціально-гігієнічний моніторинг якості води рекреаційної зони урочища.У зразках, відібраних 4 серпня, виявили невідповідність води Державним санітарним нормам за індексом лактозопозитивних кишкових паличках, що становить 110 тисяч в 1 дм. куб. (при нормі не більше 1 тисячі в 1 дм. куб.). Біологічне споживання кисню складає 5 мг кисню в 1 дм. куб. (при нормі не більше 4 мг кисню в 1 дм. куб. води).Тому відпочивальників просять не ігнорувати заборону купання у водоймі та берегти своє здоров’я.

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