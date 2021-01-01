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У Польщі трагічно загинув хлопець з України

У Польщі трагічно загинув хлопець з України
Внаслідок нещасного випадку на вулиці загинув 25-річний громадянин України.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на gloswielkopolski.pl, інцидент стався в одному з мікрорайонів міста Познань.

Ввечері, 11 серпня, після 21:00 українець разом з приятелями йшов вулицею в мікрорайоні Юніково. З невідомих причин він поліз на стовп поруч із залізничною колією. Там його вдарило струмом, після чого хлопець упав на землю.

Внаслідок ураження громадянин України загинув на місці. Медики, які прибули на виклик, вже нічим не могли допомогти.

Фото - ілюстративне

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Теги: Польща, трагічна смерть, українець
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