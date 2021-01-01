У Луцьку завтра, 13 серпня, біля «Авангарду» не продаватимуть алкоголь
Сьогодні, 18:44
У зв'язку з проведенням футбольних матчів 13-14 серпня у Луцьку буде заборонено продаж алкоголю. Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Поліщук.
У зв'язку з проведенням футбольних матчів на стадіоні “Авангард”, 13 серпня з 16:30 до 21:00 та 14 серпня з 15.00 до 21.00, заборонять продаж в закладах торгівлі та продаж на винос в закладах ресторанного господарства, розташованих в радіусі 100-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард»: пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових.
Суб’єктам господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність в радіусі 200-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард», рекомендують обмежити режим роботи підвідомчих закладів під час та після проведення футбольних матчів.
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У зв'язку з проведенням футбольних матчів на стадіоні “Авангард”, 13 серпня з 16:30 до 21:00 та 14 серпня з 15.00 до 21.00, заборонять продаж в закладах торгівлі та продаж на винос в закладах ресторанного господарства, розташованих в радіусі 100-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард»: пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових.
Суб’єктам господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність в радіусі 200-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард», рекомендують обмежити режим роботи підвідомчих закладів під час та після проведення футбольних матчів.
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