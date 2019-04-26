В одному з районів Волині виявили 70 стихійних сміттєзвалищ

У Володимир-Волинському районі екологи виявили близько семи десятків стихійних сміттєзвалищ, не зважаючи на те, що жодних проблем в роботі полігону твердих побутових відходів нема. Про це йдеться на сторінці Держекоінспекції у Фейсбуці.Однак, посадових осіб місцевих рад, які допускають такі порушення, не штрафуватимуть.Про це заявив начальник Державної екологічної інспекції у Волинській областіпід час робочого візиту у Володимир-Волинський район.Однією із важливих проблем регіону головний еколог області назвав наявність стихійних сміттєзвалищ, яких, не заважаючи на доволі непогану ситуацію з полігоном твердих побутових відходів, на Володимирщині виявили близько 70.Як зазначив Олександр Кралюк, Держекоінспекція відмовляється від застосування штрафних санкцій, адже це – зайві витрати для бюджетів громад. Натомість, запевняє посадовець, інспекція напрацювала інші механізми вирішення проблеми.«Є багато можливостей щодо застосування заходів примусу, але останні два роки еконіспекція Волині виробила інше бачення розв’язання проблем – попередження негативних явищ і відпрацювання усіма громадами базових речей, які в комплексі призводять до покращення стану екології», – розповів Олександр Кралюк.Посадовець пояснив, що санкції не застосовуються, якщо громада усуває виявлені порушення. За його словами, це значно допомагає заощаджувати бюджетні кошти громад.«Цей принцип дозволяє економити кошти місцевих бюджетів, а замість штрафів, які інколи доходять до мільйонів, спрямовувати гроші на практичне впровадження положень екологічного законодавства», - зауважив він.Олександр Кралюк додав, що у разі якщо громада не спроможна самостійно вирішити свої екологічні проблеми, вона може включити комплекс заходів до «Стратегії екологічної безпеки».Також головний еколог закликав громади, які ще не заповнили таблиці щодо етапів розв’язання екологічних проблем, пришвидшити цей процес, та нагадав, що на електронні скриньки громад розіслані методичні матеріали, в яких надані детальні роз’яснення щодо особливостей застосування екологічного законодавства, обов’язкового до виконання.