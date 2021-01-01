Хто збудував Луцьк: архітектор Ростислав Метельницький. ВІДЕО

Ростислав Метельницький - майже наш сучасник. Він жив та творив гарну архітектуру у Луцьку починаючи із 1950-тих, а завершив свій шлях у 2007 році.



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Серед його робіт - майдан навпроти головного корпусу ВНУ зі спуском до парку на проспекті Волі, будівля кінотеарту “Промінь”, школа №8 біля Старого ринку, мікрорайон Гнідава та багато інших об'єктів. Детальніше про цього архітектора - у відеопроекті “Хто збудував Луцьк? 7 великих архітекторів”.



«Хто збудував Луцьк? 7 великих архітекторів» – спільний проект Будівельної компанії «Інвестор», Луцької міської ради та Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Його мета – популяризувати архітекторів, за проектами яких збудували визначні історичні будівлі Луцька.







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