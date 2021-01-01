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Хто збудував Луцьк: архітектор Ростислав Метельницький. ВІДЕО

Хто збудував Луцьк: архітектор Ростислав Метельницький. ВІДЕО
Архітектор Ростислав Метельницький - майже наш сучасник. Він жив та творив гарну архітектуру у Луцьку починаючи із 1950-тих, а завершив свій шлях у 2007 році.

Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".

Серед його робіт - майдан навпроти головного корпусу ВНУ зі спуском до парку на проспекті Волі, будівля кінотеарту “Промінь”, школа №8 біля Старого ринку, мікрорайон Гнідава та багато інших об'єктів. Детальніше про цього архітектора - у відеопроекті “Хто збудував Луцьк? 7 великих архітекторів”.

«Хто збудував Луцьк? 7 великих архітекторів» – спільний проект Будівельної компанії «Інвестор», Луцької міської ради та Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Його мета – популяризувати архітекторів, за проектами яких збудували визначні історичні будівлі Луцька.



Переглянути інші відео визначних архітекторів, які будували в Луцьку:

Джакомо Бріано, за чим проектом збудували костел святих Петра і Павла - за цим посиланням,
Павло Гіжицький, який спроектував Свято-Троїцький кафедральний собор, що в центрі міста - за посиланням,
Сергій Тимошенко, який був співтворцем українського модерну, проте на Волині в своїх роботах практикував модернізм - за посиланням.
Казимир Школьницький - архітектор, якого можна назвати рекордсменом за кількістю спроектованих та збудованих у Луцьку будинків - за посиланням.
Францішек Кокеш активно проектував і будував у Луцьку житлові будинки та громадські споруди від початку 1920-х років. У своїх роботах схилявся до модернізму - за посиланням.
Юрій Бородін в 50-х був головним архітектором Луцька, сроектував один із найпомітніших будинків в місті, де тепер розташований головний корпус ВНУ на проспекті Волі. Детальніше - за посиланням.

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Теги: Інвестор, квартира, Луцьк, будівництво
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