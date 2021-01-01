Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 13 серпня





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.



Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку вранці небо буде ясне, потім затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.



Температура вночі 16-14⁰, вдень 22-24⁰.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 13 серпня, синоптики прогнозують невелику хмарність.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку вранці небо буде ясне, потім затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.Температура вночі 16-14⁰, вдень 22-24⁰.

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