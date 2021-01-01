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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 13 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 13 серпня
У Волинській області завтра, 13 серпня, синоптики прогнозують невелику хмарність.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.

Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку вранці небо буде ясне, потім затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.

Температура вночі 16-14⁰, вдень 22-24⁰.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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