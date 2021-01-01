У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці. ВІДЕО
Сьогодні, 19:16
У Луцьку на вулиці Конякіна сталася пожежа у багатоповерхівці.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Загоряння сталося ввечері 12 серпня. Як зазначають, горить підвальне приміщення.
На місці працюють рятувальники. Про постраждалих наразі нічого не відомо.
Відео з місця пожежі опублікували в Instragram-спільноті «Volynblog».
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Загоряння сталося ввечері 12 серпня. Як зазначають, горить підвальне приміщення.
На місці працюють рятувальники. Про постраждалих наразі нічого не відомо.
Відео з місця пожежі опублікували в Instragram-спільноті «Volynblog».
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