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У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці. ВІДЕО

У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Конякіна сталася пожежа у багатоповерхівці.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Загоряння сталося ввечері 12 серпня. Як зазначають, горить підвальне приміщення.

На місці працюють рятувальники. Про постраждалих наразі нічого не відомо.

Відео з місця пожежі опублікували в Instragram-спільноті «Volynblog».

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Теги: пожежа, Луцьк
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