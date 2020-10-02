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У Луцьку горіла багатоповерхівка. ФОТО

У Луцьку горіла багатоповерхівка. ФОТО
У Луцьку на вулиці Конякіна, 17-а сталася пожежа в підвалі багатоповерхівки.

Про це повідомляє Громадське Інтерактивне Телебачення.

Займання трапилося близько 17:30 в четвер, 12 серпня.

На службу 101 зателефонували місцеві мешканці, які побачили, що з підвалу виривається густий дим.

На місце події прибули три пожежні автомобілі з рятувальниками, авто «швидкої допомоги».

Пожежники швидко ліквідували горіння. Коментувати щось вони відмовилися.

Постраждалих немає.

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Теги: Луцьк, пожежа, багатоповерхівка, Конякіна
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