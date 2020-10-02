У Луцьку горіла багатоповерхівка. ФОТО





Про це



Займання трапилося близько 17:30 в четвер, 12 серпня.



На службу 101 зателефонували місцеві мешканці, які побачили, що з підвалу виривається густий дим.



На місце події прибули три пожежні автомобілі з рятувальниками, авто «швидкої допомоги».



Пожежники швидко ліквідували горіння. Коментувати щось вони відмовилися.



Постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Конякіна, 17-а сталася пожежа в підвалі багатоповерхівки.Про це повідомляє Громадське Інтерактивне Телебачення.Займання трапилося близько 17:30 в четвер, 12 серпня.На службу 101 зателефонували місцеві мешканці, які побачили, що з підвалу виривається густий дим.На місце події прибули три пожежні автомобілі з рятувальниками, авто «швидкої допомоги».Пожежники швидко ліквідували горіння. Коментувати щось вони відмовилися.Постраждалих немає.

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