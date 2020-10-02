У Луцьку горіла багатоповерхівка. ФОТО
Сьогодні, 20:15
У Луцьку на вулиці Конякіна, 17-а сталася пожежа в підвалі багатоповерхівки.
Про це повідомляє Громадське Інтерактивне Телебачення.
Займання трапилося близько 17:30 в четвер, 12 серпня.
На службу 101 зателефонували місцеві мешканці, які побачили, що з підвалу виривається густий дим.
На місце події прибули три пожежні автомобілі з рятувальниками, авто «швидкої допомоги».
Пожежники швидко ліквідували горіння. Коментувати щось вони відмовилися.
Постраждалих немає.
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Про це повідомляє Громадське Інтерактивне Телебачення.
Займання трапилося близько 17:30 в четвер, 12 серпня.
На службу 101 зателефонували місцеві мешканці, які побачили, що з підвалу виривається густий дим.
На місце події прибули три пожежні автомобілі з рятувальниками, авто «швидкої допомоги».
Пожежники швидко ліквідували горіння. Коментувати щось вони відмовилися.
Постраждалих немає.
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