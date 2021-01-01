У Луцьку майбутні держслужбовці склали іспит на володіння українською. ВІДЕО





Як розповіла



"Іспит здається один раз, якщо ти отримуєш сертифікат, то він пожиттєво. На сьогодні вимагається не тільки сертифікат для держслужбовців, але й для керівників навчальних закладів: і керівному складу військових, поліції, податкової", – зазначила Тетяна Литвиненко.



Аби скласти тест на рівень володіння державною мовою для виконання службових обов’язків, до Луцька приїжджають учасники з Волинської, Рівненської, Львівської областей та Києва.



На складання іспиту до обласного центру Волині приїхала зі Львова Мирослава Санницька. Зі слів жінки, зареєструватися було складно через невелику кількість вільних дат.



"Мені потрібно для держслужби, щоб пройти в іншу структуру. Є кілька завдань, які трошки так заплутані, потрібно більше часу, двадцять хвилин на 29 питань – це дуже мало часу", – говорить львів'янка.



Технічну допомогу під час іспиту надавала інструкторка Олена Вербич. Екзамен на базі Волинського регіонального центру підвищення кваліфікації складали чотири групи по 16 учасників в кожній. Іспит тривав пів години: 20 хвилин – тестові завдання і 10 хвилин – монолог.



Із 21 липня до 12 серпня іспит на рівень володіння українською склали понад 200 учасників.



Тестування на базі регіонального центру підвищення кваліфікації, зазначила директорка Волинського регіонального центру підвищення кваліфікації, відбувається двічі на тиждень.



Результати тестування учасники іспиту зможуть дізнатися через два тижні. У разі потреби іспит можна перездати через чотири місяці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку майбутні державні службовці 12 серпня складали іспит з української мови. Екзамен відбувся на базі Волинського регіонального центру підвищення кваліфікації.Як розповіла Суспільному директорка центру Тетяна Литвиненко, будь-яка людина може зареєструватися на сайті в Національної комісії зі стандартів державної мови, вибрати іспитовий майданчик і пройти тестування."Іспит здається один раз, якщо ти отримуєш сертифікат, то він пожиттєво. На сьогодні вимагається не тільки сертифікат для держслужбовців, але й для керівників навчальних закладів: і керівному складу військових, поліції, податкової", – зазначила Тетяна Литвиненко.Аби скласти тест на рівень володіння державною мовою для виконання службових обов’язків, до Луцька приїжджають учасники з Волинської, Рівненської, Львівської областей та Києва.На складання іспиту до обласного центру Волині приїхала зі Львова Мирослава Санницька. Зі слів жінки, зареєструватися було складно через невелику кількість вільних дат."Мені потрібно для держслужби, щоб пройти в іншу структуру. Є кілька завдань, які трошки так заплутані, потрібно більше часу, двадцять хвилин на 29 питань – це дуже мало часу", – говорить львів'янка.Технічну допомогу під час іспиту надавала інструкторка Олена Вербич. Екзамен на базі Волинського регіонального центру підвищення кваліфікації складали чотири групи по 16 учасників в кожній. Іспит тривав пів години: 20 хвилин – тестові завдання і 10 хвилин – монолог.Із 21 липня до 12 серпня іспит на рівень володіння українською склали понад 200 учасників.Тестування на базі регіонального центру підвищення кваліфікації, зазначила директорка Волинського регіонального центру підвищення кваліфікації, відбувається двічі на тиждень.Результати тестування учасники іспиту зможуть дізнатися через два тижні. У разі потреби іспит можна перездати через чотири місяці.

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