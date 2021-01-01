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Футболісти «Волині» провели відкрите тренування перед матчем проти аутсайдера Першої ліги

Футболісти «Волині» провели відкрите тренування перед матчем проти аутсайдера Першої ліги
Луцька “Волинь” провела відкрите тренування перед черговим поєдинком чемпіонату України у Першій лізі.

У п’ятницю, 13 серпня, хрестоносці зіграють з футбольним клубом "Ужгород". Матч відбудеться у Луцьку на стадіоні "Авангард" і розпочнеться о 18:30, - пише ІА "Конкурент".

До слова, в перших трьох турах "Волинь" зуміла приємно здивувати фанатів – два виїзні матчі проти "Агробізнеса" та "Альянса" вони зіграли внічию, а вдома – перемогли хмельницьке "Поділля". Тож, зараз знаходяться на четвертій сходинці Першої ліги.


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Теги: Волинь, футбол, тренування
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