Футболісти «Волині» провели відкрите тренування перед матчем проти аутсайдера Першої ліги





У п’ятницю, 13 серпня, хрестоносці зіграють з футбольним клубом "Ужгород". Матч відбудеться у Луцьку на стадіоні "Авангард" і розпочнеться о 18:30, - пише



До слова, в перших трьох турах "Волинь" зуміла приємно здивувати фанатів – два виїзні матчі проти "Агробізнеса" та "Альянса" вони зіграли внічию, а вдома – перемогли хмельницьке "Поділля". Тож, зараз знаходяться на четвертій сходинці Першої ліги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька “Волинь” провела відкрите тренування перед черговим поєдинком чемпіонату України у Першій лізі.У п’ятницю, 13 серпня, хрестоносці зіграють з футбольним клубом "Ужгород". Матч відбудеться у Луцьку на стадіоні "Авангард" і розпочнеться о 18:30, - пише ІА "Конкурент" До слова, в перших трьох турах "Волинь" зуміла приємно здивувати фанатів – два виїзні матчі проти "Агробізнеса" та "Альянса" вони зіграли внічию, а вдома – перемогли хмельницьке "Поділля". Тож, зараз знаходяться на четвертій сходинці Першої ліги.

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