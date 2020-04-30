Підготовка до навчального року: на Волинь привезли понад 100 тисяч підручників. ВІДЕО





Про це розповіла Людмила Плахотна.



Натомість на Волині бракує підручників для восьмикласників.



Зі слів Людмили Плахотної, у волинські школи наразі доставили 83% від усіх необхідних підручників. "Решта — в процесі довезення на місця", – каже головна освітянка області.



"Для четвертих класів підручники видаються у 120 % від потреби. Додатково для вчителів. Щодо восьмого класу гірша ситуація. Маємо сьогодні 23 % від потреби", — каже Людмила Плахотна.



Майже 33 тисячі примірників навчальної літератури зберігається у фондах 26-ої школи Луцька, — розповідає бібліотекарка Тетяна Літовчук. У новому навчальному році 2 100 учнів школи отримають відповідну кількість комплектів підручників. Нині в школі вже отримали замовлені підручники для "Нової української школи". "Це підручники для четвертого класу, — пояснює бібліотекарка. Надійшло сім комплектів. Ще чекаємо на першу частину підручника з математики та інформатики", – каже Тетяна Літовчук.



Для десятьох учнів школи, які навчаються за інклюзивною програмою замовили спеціальні підручники.



1 225 підручників шрифтом Брайля є у фондах Крупівського навчально-реабілітаційного центру, — каже завідувачка бібліотеки Антоніна Лук’янчук.



Підручниками з власних фондів тут діляться з громадами міст Луцька, Нововолинська, а також Колок, — розповідає директор навчального закладу Олег Дацюк. Додає: "Позичаємо підручники, аби забезпечити освітній процес для незрячих дітей, які проживають на територіях інших громад".



Зі слів керівниці обласного управління освіти, до першого вересня освітяни встигнуть забезпечити підручниками усіх школярів області. На Волині нині – 142 тисячі учнів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 12 серпня, волинські школи отримали 113 589 примірників підручників. Повністю забезпечені учбовою літературою учні четвертих класів.Про це розповіла Суспільному керівниця обласного управління освітиНатомість на Волині бракує підручників для восьмикласників.Зі слів Людмили Плахотної, у волинські школи наразі доставили 83% від усіх необхідних підручників. "Решта — в процесі довезення на місця", – каже головна освітянка області."Для четвертих класів підручники видаються у 120 % від потреби. Додатково для вчителів. Щодо восьмого класу гірша ситуація. Маємо сьогодні 23 % від потреби", — каже Людмила Плахотна.Майже 33 тисячі примірників навчальної літератури зберігається у фондах 26-ої школи Луцька, — розповідає бібліотекарка Тетяна Літовчук. У новому навчальному році 2 100 учнів школи отримають відповідну кількість комплектів підручників. Нині в школі вже отримали замовлені підручники для "Нової української школи". "Це підручники для четвертого класу, — пояснює бібліотекарка. Надійшло сім комплектів. Ще чекаємо на першу частину підручника з математики та інформатики", – каже Тетяна Літовчук.Для десятьох учнів школи, які навчаються за інклюзивною програмою замовили спеціальні підручники.1 225 підручників шрифтом Брайля є у фондах Крупівського навчально-реабілітаційного центру, — каже завідувачка бібліотеки Антоніна Лук’янчук.Підручниками з власних фондів тут діляться з громадами міст Луцька, Нововолинська, а також Колок, — розповідає директор навчального закладу Олег Дацюк. Додає: "Позичаємо підручники, аби забезпечити освітній процес для незрячих дітей, які проживають на територіях інших громад".Зі слів керівниці обласного управління освіти, до першого вересня освітяни встигнуть забезпечити підручниками усіх школярів області. На Волині нині – 142 тисячі учнів.

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