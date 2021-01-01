Зарплата до 18 тисяч: пропозиції роботи на Волині. ВІДЕО





За роботу вони готові платити до 15 000 гривень в місяць, - повідомляє

Волинський обласний центр зайнятості назвав ТОП-5 найбільш оплачуваних вакансій цього тижня.



Детальніше – у відео.





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Волинський обласний центр зайнятості назвав ТОП-5 найбільш оплачуваних вакансій цього тижня.Детальніше – у відео.

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