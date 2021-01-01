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Зарплата до 18 тисяч: пропозиції роботи на Волині. ВІДЕО

Зарплата до 18 тисяч: пропозиції роботи на Волині. ВІДЕО
Для того, аби добре заробляти, не обов’язково шукати роботу в інших областях чи за кордоном. На Волині є чимало хороших пропозицій від роботодавців.

За роботу вони готові платити до 15 000 гривень в місяць, - повідомляє ІА "Конкурент".

Волинський обласний центр зайнятості назвав ТОП-5 найбільш оплачуваних вакансій цього тижня.

Детальніше – у відео.


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Теги: Волинь, робота
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