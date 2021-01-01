Зарплата до 18 тисяч: пропозиції роботи на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
Для того, аби добре заробляти, не обов’язково шукати роботу в інших областях чи за кордоном. На Волині є чимало хороших пропозицій від роботодавців.
За роботу вони готові платити до 15 000 гривень в місяць, - повідомляє ІА "Конкурент".
Волинський обласний центр зайнятості назвав ТОП-5 найбільш оплачуваних вакансій цього тижня.
Детальніше – у відео.
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За роботу вони готові платити до 15 000 гривень в місяць, - повідомляє ІА "Конкурент".
Волинський обласний центр зайнятості назвав ТОП-5 найбільш оплачуваних вакансій цього тижня.
Детальніше – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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