Повідомили розклад ігор чемпіонату з дворового футболу пам’яті Миколи Романюка
Сьогодні, 00:15
Повідомили розклад ігор Чемпіонату Луцька з дворового футболу, присвяченому пам’яті колишнього мера міста Миколи Романюка.
Про це йдеться на сторінці департаменту молоді та спорту Луцької міської ради.
Організатори оприлюднили розклад ігор Чемпіонату Луцька з дворового футболу, присвяченого пам’яті Миколи Романюка на 13 серпня 2021 року.
Ліга "15-19", Група "А", ЗЗСО N°25
17:00 - "МКС" - "Красне"
17:30 - "Red Street" - "Центрові"
18:00 - "Стріла-1" - "Рево"
20+, Ліга "А" група "А", ЗЗСО N°25:
18.30 - "Дім фасадів" - "Ярд"
19.00 - "Neris-Авангард" - "Біткоїн"
Ліга "15-19", Група "Б", ЗЗСО N°14
17:00 - "Venum" - "Стріла-2"
17:30 - "Стріт Юнайтед" - "Легіон"
20+ Ліга "А", Група "Б", ЗЗСО N°14
18:00 - "Avto Plus" - "Рятівник"
20+ Ліга "Б", Група "А", ЗЗСО N°25
19:30 - "Допінг" - "Білий м'яч"
20:00 - "Варта" - "West side"
20:30 - "Мідас" - "Луцьктепло"
20+ Ліга "Б", Група "Б", ЗЗСО N°14
19:00 - "Марадо-2" - "Луцьк Центр"
19:30 - "Traders" - "Респект-2"
20:00 - "Сокіл" - "Дубнівська"
20+ Група "Б", Ліга "В", ЗЗСО N°9
18:30 - "Метеор" - "Банда Кіт"
19:00 - "Луцьксіті" - "Ветеран-Лучеськ"
19:30 - "Вовки" - "Beer-team"
20+ Ліга "Б", Група "Г", ЗЗСО N°19
18:30 - "Dark Horse" - "Теревені"
19:00 - "Фортуна" - "Вишків"
19:30 - "Бережанка" - "Дмитрук - team"
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Про це йдеться на сторінці департаменту молоді та спорту Луцької міської ради.
Організатори оприлюднили розклад ігор Чемпіонату Луцька з дворового футболу, присвяченого пам’яті Миколи Романюка на 13 серпня 2021 року.
Ліга "15-19", Група "А", ЗЗСО N°25
17:00 - "МКС" - "Красне"
17:30 - "Red Street" - "Центрові"
18:00 - "Стріла-1" - "Рево"
20+, Ліга "А" група "А", ЗЗСО N°25:
18.30 - "Дім фасадів" - "Ярд"
19.00 - "Neris-Авангард" - "Біткоїн"
Ліга "15-19", Група "Б", ЗЗСО N°14
17:00 - "Venum" - "Стріла-2"
17:30 - "Стріт Юнайтед" - "Легіон"
20+ Ліга "А", Група "Б", ЗЗСО N°14
18:00 - "Avto Plus" - "Рятівник"
20+ Ліга "Б", Група "А", ЗЗСО N°25
19:30 - "Допінг" - "Білий м'яч"
20:00 - "Варта" - "West side"
20:30 - "Мідас" - "Луцьктепло"
20+ Ліга "Б", Група "Б", ЗЗСО N°14
19:00 - "Марадо-2" - "Луцьк Центр"
19:30 - "Traders" - "Респект-2"
20:00 - "Сокіл" - "Дубнівська"
20+ Група "Б", Ліга "В", ЗЗСО N°9
18:30 - "Метеор" - "Банда Кіт"
19:00 - "Луцьксіті" - "Ветеран-Лучеськ"
19:30 - "Вовки" - "Beer-team"
20+ Ліга "Б", Група "Г", ЗЗСО N°19
18:30 - "Dark Horse" - "Теревені"
19:00 - "Фортуна" - "Вишків"
19:30 - "Бережанка" - "Дмитрук - team"
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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