В Україні подешевшає електроенергія: умови

Українським домогосподарствам, які щомісяця споживають електроенергії обсягом менше 250 кВт за годину, тариф знизять на 24 копійки – до 1,44 гривні.Про це оголосив глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль на засіданні уряду, - пише Перший діловий.Ті споживачі, які використовують понад 250 кВт-год – тариф залишиться на тому ж рівні – 1 гривня 68 копійок.За словами Шмигаля, нові правила запрацюють з жовтня цього року.Раніше повідомлялося, що для українського населення розробили нову тарифікацію на електроенергію, яка запрацює з початку осені цього року. Відомо, що споживачі будуть поділені на три категорії.