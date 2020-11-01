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В Україні подешевшає електроенергія: умови

В Україні подешевшає електроенергія: умови
Українським домогосподарствам, які щомісяця споживають електроенергії обсягом менше 250 кВт за годину, тариф знизять на 24 копійки – до 1,44 гривні.

Про це оголосив глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль на засіданні уряду, - пише Перший діловий.

Ті споживачі, які використовують понад 250 кВт-год – тариф залишиться на тому ж рівні – 1 гривня 68 копійок.

За словами Шмигаля, нові правила запрацюють з жовтня цього року.

Раніше повідомлялося, що для українського населення розробили нову тарифікацію на електроенергію, яка запрацює з початку осені цього року. Відомо, що споживачі будуть поділені на три категорії.

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Теги: тарифи, електроенергія
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