На Львівщині через невиплату зарплат голодують медики





Про це заявила голова первинної профспілкової організації Вільної профспілки медичних працівників Соснівської міської лікарні Оксана Гладун у Facebook, - пише



Медики вимагають виконати низку вимог, і зокрема виплатити заборгованість по зарплаті включно по липень 2021 року.



"Медики КП "Міська лікарня Соснівської міської ради" прийняли рішення голодувати до виконання вимог медичних працівників", – зазначила вона.



Зокрема, медичні працівники вимагають:



виплатити заборгованість із заробітної плати включно по липень 2021 року,



виплатити оздоровчі за 2021 рік, "ковидні" доплати,



зробити перерахунок неправильно нарахованих зарплат за 2020 рік і виплатити їх,



виплатити компенсацію втрати частини зарплати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медичні працівники Соснівської міської лікарні у Львівській області оголосили голодування у зв'язку з невиплатою їм заробітної плати.Про це заявила голова первинної профспілкової організації Вільної профспілки медичних працівників Соснівської міської лікарні Оксана Гладун у Facebook, - пише УНІАН Медики вимагають виконати низку вимог, і зокрема виплатити заборгованість по зарплаті включно по липень 2021 року."Медики КП "Міська лікарня Соснівської міської ради" прийняли рішення голодувати до виконання вимог медичних працівників", – зазначила вона.Зокрема, медичні працівники вимагають:виплатити заборгованість із заробітної плати включно по липень 2021 року,виплатити оздоровчі за 2021 рік, "ковидні" доплати,зробити перерахунок неправильно нарахованих зарплат за 2020 рік і виплатити їх,виплатити компенсацію втрати частини зарплати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.

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