вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Львівщині через невиплату зарплат голодують медики

На Львівщині через невиплату зарплат голодують медики
Медичні працівники Соснівської міської лікарні у Львівській області оголосили голодування у зв'язку з невиплатою їм заробітної плати.

Про це заявила голова первинної профспілкової організації Вільної профспілки медичних працівників Соснівської міської лікарні Оксана Гладун у Facebook, - пише УНІАН.

Медики вимагають виконати низку вимог, і зокрема виплатити заборгованість по зарплаті включно по липень 2021 року.

"Медики КП "Міська лікарня Соснівської міської ради" прийняли рішення голодувати до виконання вимог медичних працівників", – зазначила вона.

Зокрема, медичні працівники вимагають:

виплатити заборгованість із заробітної плати включно по липень 2021 року,

виплатити оздоровчі за 2021 рік, "ковидні" доплати,

зробити перерахунок неправильно нарахованих зарплат за 2020 рік і виплатити їх,

виплатити компенсацію втрати частини зарплати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Львівщина, страйк, медики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку майбутні держслужбовці склали іспит на володіння українською. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
На Львівщині через невиплату зарплат голодують медики
Сьогодні, 06:29
Волинська зв'язкова УПА через багато років встановила хрест на погилі повстанця
Сьогодні, 05:27
У Києві чоловік отримав на здачу рідкісну монету, яка коштує майже 1 000 гривень
Сьогодні, 04:23
У WhatsApp з'явилася нова функція
Сьогодні, 03:18
Схожі новини
Спустилися в шахту і відмовляються працювати: на Львівщині страйкують гірники Спустилися в шахту і відмовляються працювати: на Львівщині страйкують гірники
09 грудень, 2020, 00:06
На Львівщині страйкують шахтарі На Львівщині страйкують шахтарі
09 березень, 2017, 14:07
На Львівщині чоловік вбив рідного брата і сам заявив у поліцію На Львівщині чоловік вбив рідного брата і сам заявив у поліцію
11 серпень, 16:45
Лучанин на смерть збив велосипедиста на Львівщині Лучанин на смерть збив велосипедиста на Львівщині
10 серпень, 10:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку майбутні держслужбовці склали іспит на володіння українською. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
 0
На Львівщині через невиплату зарплат голодують медики
Сьогодні, 06:29
 0
Волинська зв'язкова УПА через багато років встановила хрест на погилі повстанця
Сьогодні, 05:27
 0
У Києві чоловік отримав на здачу рідкісну монету, яка коштує майже 1 000 гривень
Сьогодні, 04:23
 0
У WhatsApp з'явилася нова функція
Сьогодні, 03:18
 0
Медіа
відео
1/8