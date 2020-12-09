На Львівщині через невиплату зарплат голодують медики
Сьогодні, 06:29
Медичні працівники Соснівської міської лікарні у Львівській області оголосили голодування у зв'язку з невиплатою їм заробітної плати.
Про це заявила голова первинної профспілкової організації Вільної профспілки медичних працівників Соснівської міської лікарні Оксана Гладун у Facebook, - пише УНІАН.
Медики вимагають виконати низку вимог, і зокрема виплатити заборгованість по зарплаті включно по липень 2021 року.
"Медики КП "Міська лікарня Соснівської міської ради" прийняли рішення голодувати до виконання вимог медичних працівників", – зазначила вона.
Зокрема, медичні працівники вимагають:
виплатити заборгованість із заробітної плати включно по липень 2021 року,
виплатити оздоровчі за 2021 рік, "ковидні" доплати,
зробити перерахунок неправильно нарахованих зарплат за 2020 рік і виплатити їх,
виплатити компенсацію втрати частини зарплати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.
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Про це заявила голова первинної профспілкової організації Вільної профспілки медичних працівників Соснівської міської лікарні Оксана Гладун у Facebook, - пише УНІАН.
Медики вимагають виконати низку вимог, і зокрема виплатити заборгованість по зарплаті включно по липень 2021 року.
"Медики КП "Міська лікарня Соснівської міської ради" прийняли рішення голодувати до виконання вимог медичних працівників", – зазначила вона.
Зокрема, медичні працівники вимагають:
виплатити заборгованість із заробітної плати включно по липень 2021 року,
виплатити оздоровчі за 2021 рік, "ковидні" доплати,
зробити перерахунок неправильно нарахованих зарплат за 2020 рік і виплатити їх,
виплатити компенсацію втрати частини зарплати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.
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