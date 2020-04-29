У Києві чоловік отримав на здачу рідкісну монету, яка коштує майже 1 000 гривень
Сьогодні, 04:23
В Києві чоловік став щасливим володарем рідкісної монети, яку йому дали на здачу в одному з супермаркетів на Троєщині.
Тепер він може отримати за неї майже 1 тисячу гривень.Про випадковий подарунок долі киянин розповів у спільноті нумізматів "Аверс" на Facebook, - пише УНІАН.
Так, чоловік не думав про те, що йому попадеться рідкісна монета. Він просто зробив покупки в супермаркеті та взяв здачу, сплативши за продукти. Переглядаючи гроші, він побачив дату випуску однієї з монет. Виявилося, йому дали рідкісну залізну гривню 1995 року.
Така знахідка коштує майже 1 тисячу гривень, ціна залежить від стану монети. У коментарях користувачі пораділи за киянина, деякі навіть зізналися, що вони заздрять удачливості чоловіка.
Знайшлися і такі користувачі, які не повірили словам киянина. У спільноті все частіше почали з'являтися публікації про те, що на здачу в певних супермаркетах можна отримати рідкісні монети. Сам чоловік, який похвалився знахідкою, запевняє у своїй правоті та наполягає на тому, що йому просто пощастило.
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Тепер він може отримати за неї майже 1 тисячу гривень.Про випадковий подарунок долі киянин розповів у спільноті нумізматів "Аверс" на Facebook, - пише УНІАН.
Так, чоловік не думав про те, що йому попадеться рідкісна монета. Він просто зробив покупки в супермаркеті та взяв здачу, сплативши за продукти. Переглядаючи гроші, він побачив дату випуску однієї з монет. Виявилося, йому дали рідкісну залізну гривню 1995 року.
Така знахідка коштує майже 1 тисячу гривень, ціна залежить від стану монети. У коментарях користувачі пораділи за киянина, деякі навіть зізналися, що вони заздрять удачливості чоловіка.
Знайшлися і такі користувачі, які не повірили словам киянина. У спільноті все частіше почали з'являтися публікації про те, що на здачу в певних супермаркетах можна отримати рідкісні монети. Сам чоловік, який похвалився знахідкою, запевняє у своїй правоті та наполягає на тому, що йому просто пощастило.
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