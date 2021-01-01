Відомо, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:03
За добу 12 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1 263 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 73, серед медпрацівників – 52).
Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 613 осіб;
летальних випадків – 44;
одужало – 1 007 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 22 318 осіб,
методом ІФА – 8 133 особи,
експрес-тестами – 16 904 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 263 864 особи;
одужало – 2 195 798 осіб;
летальних випадків – 53 217;
проведено ПЛР-тестувань – 11 627 179.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 166 випадків;
Вінницька область – 30 випадків;
Волинська область – 6 випадків;
Дніпропетровська область – 70 випадків;
Донецька область – 84 випадки;
Житомирська область – 25 випадків;
Закарпатська область – 22 випадки;
Запорізька область – 62 випадки;
Івано-Франківська область – 31 випадок;
Київська область – 45 випадків;
Кіровоградська область – 6 випадків;
Луганська область – 54 випадки;
Львівська область – 78 випадків;
Миколаївська область – 30 випадків;
Одеська область – 99 випадків;
Полтавська область – 34 випадки;
Рівненська область – 24 випадки;
Сумська область – 54 випадки;
Тернопільська область – 46 випадків;
Харківська область – 78 випадків;
Херсонська область – 63 випадки;
Хмельницька область – 39 випадків;
Черкаська область – 34 випадки;
Чернівецька область – 42 випадки;
Чернігівська область – 41 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 613 осіб;
летальних випадків – 44;
одужало – 1 007 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 22 318 осіб,
методом ІФА – 8 133 особи,
експрес-тестами – 16 904 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 263 864 особи;
одужало – 2 195 798 осіб;
летальних випадків – 53 217;
проведено ПЛР-тестувань – 11 627 179.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 166 випадків;
Вінницька область – 30 випадків;
Волинська область – 6 випадків;
Дніпропетровська область – 70 випадків;
Донецька область – 84 випадки;
Житомирська область – 25 випадків;
Закарпатська область – 22 випадки;
Запорізька область – 62 випадки;
Івано-Франківська область – 31 випадок;
Київська область – 45 випадків;
Кіровоградська область – 6 випадків;
Луганська область – 54 випадки;
Львівська область – 78 випадків;
Миколаївська область – 30 випадків;
Одеська область – 99 випадків;
Полтавська область – 34 випадки;
Рівненська область – 24 випадки;
Сумська область – 54 випадки;
Тернопільська область – 46 випадків;
Харківська область – 78 випадків;
Херсонська область – 63 випадки;
Хмельницька область – 39 випадків;
Черкаська область – 34 випадки;
Чернівецька область – 42 випадки;
Чернігівська область – 41 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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