Відомо, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за минулу добу





Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 613 осіб;

летальних випадків – 44;

одужало – 1 007 осіб.



За добу протестовано:



методом ПЛР – 22 318 осіб,

методом ІФА – 8 133 особи,

експрес-тестами – 16 904 особи.

За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 263 864 особи;

одужало – 2 195 798 осіб;

летальних випадків – 53 217;

проведено ПЛР-тестувань – 11 627 179.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 166 випадків;

Вінницька область – 30 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 70 випадків;

Донецька область – 84 випадки;

Житомирська область – 25 випадків;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 62 випадки;

Івано-Франківська область – 31 випадок;

Київська область – 45 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 54 випадки;

Львівська область – 78 випадків;

Миколаївська область – 30 випадків;

Одеська область – 99 випадків;

Полтавська область – 34 випадки;

Рівненська область – 24 випадки;

Сумська область – 54 випадки;

Тернопільська область – 46 випадків;

Харківська область – 78 випадків;

Херсонська область – 63 випадки;

Хмельницька область – 39 випадків;

Черкаська область – 34 випадки;

Чернівецька область – 42 випадки;

Чернігівська область – 41 випадок.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 12 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1 263 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 73, серед медпрацівників – 52).Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я.Також за минулу добу:госпіталізували – 613 осіб;летальних випадків – 44;одужало – 1 007 осіб.За добу протестовано:методом ПЛР – 22 318 осіб,методом ІФА – 8 133 особи,експрес-тестами – 16 904 особи.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 263 864 особи;одужало – 2 195 798 осіб;летальних випадків – 53 217;проведено ПЛР-тестувань – 11 627 179.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 166 випадків;Вінницька область – 30 випадків;Волинська область – 6 випадків;Дніпропетровська область – 70 випадків;Донецька область – 84 випадки;Житомирська область – 25 випадків;Закарпатська область – 22 випадки;Запорізька область – 62 випадки;Івано-Франківська область – 31 випадок;Київська область – 45 випадків;Кіровоградська область – 6 випадків;Луганська область – 54 випадки;Львівська область – 78 випадків;Миколаївська область – 30 випадків;Одеська область – 99 випадків;Полтавська область – 34 випадки;Рівненська область – 24 випадки;Сумська область – 54 випадки;Тернопільська область – 46 випадків;Харківська область – 78 випадків;Херсонська область – 63 випадки;Хмельницька область – 39 випадків;Черкаська область – 34 випадки;Чернівецька область – 42 випадки;Чернігівська область – 41 випадок.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію