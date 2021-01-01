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Куди піти у Луцьку на вихідних 14–15 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Куди піти у Луцьку на вихідних 14–15 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Літо 2021 вже зовсім скоро завершиться, тому потрібно встигнути насолодитися літніми вихідними. Тож беріть родичів, друзів чи коханих, насолоджуйтесь літом та отримуйте незабутні враження. Тим паче, луцькі організатори підготували для вас багато цікавого.

Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, серед яких кожен обов'язково знайде щось цікаве та особливе.

Субота, 14 серпня

О 10 годині у George's Club (РЦ «Промінь») розпочнеться Клубний турнір з комбінованої піраміди зі змінами.

Куди піти у Луцьку на вихідних 14–15 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть виставу «Пригоди Пінокіо». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 5 років.

О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що розташоване на Ковельській, 16, «відгримить» запальна вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Slavniy, Dj Bolshoi та Dj Baks.

Резервація столиків: 07 37 37 60 60.

Куди піти у Луцьку на вихідних 14–15 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 21 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) проведуть вечірку «Дисколихоманка 70-80-90-х». Вхід вільний. За пультом – Віталій Липчанський.

«Цього вечора ми спробуємо стерти рамки між 70-, 80- і 90-ми музичними роками та зробити танцульки ще більш цікавішими. Універсальний набір хітів для будь-якої компанії із будь-якими смаками. Тільки «вибране» для тих, хто хотів би розважитись і пригадати, як відривався під музику своєї молодості чи дитинства», - пишуть організатори.

Замовити столик можна за номером 050 21 54 156.

Куди піти у Луцьку на вихідних 14–15 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на вечірку від Dj Probass - учасника Atlas Weekend, чемпіона України та фіналіста Red Bull 3style.

Контакти для бронювання столиків: 099 43 27 535.

Куди піти у Луцьку на вихідних 14–15 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


Неділя, 15 серпня

Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок – вистава «Пан Коцький». Режисер-постановник – заслужена артистка України Лариса Гарлінська. Тривалість вистави: 1 година 5 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 4 років.

О 16 годині у Кафедральному костелі святих Апостолів Петра і Павла (вулиця Кафедральна, 6) відбудеться концерт Олени Мацелюх та Наталії Дитюк «In gloria domini». Вартість квитка: 100 гривень.

Куди піти у Луцьку на вихідних 14–15 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 21 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) запрошують на сольний стендап-концерт Вадима Ковалика «Найкраще». Вхід: 100 гривень.

Зобронювати столик - за номером 050 21 54 156.

Куди піти у Луцьку на вихідних 14–15 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

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Теги: Луцьк, куди піти на вихідних, заходи, варте уваги, вечірка, концерт, турнір, вистава
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