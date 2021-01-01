Куди піти у Луцьку на вихідних 14–15 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Літо 2021 вже зовсім скоро завершиться, тому потрібно встигнути насолодитися літніми вихідними. Тож беріть родичів, друзів чи коханих, насолоджуйтесь літом та отримуйте незабутні враження. Тим паче, луцькі організатори підготували для вас багато цікавого.підготувало добірку подій, серед яких кожен обов'язково знайде щось цікаве та особливе.О 10 годині у George's Club (РЦ «Промінь») розпочнетьсяОб 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть. Режисер-постановник –. Тривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 5 років.О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що розташоване на Ковельській, 16, «відгримить» запальна. Розважати гостей будутьтаРезервація столиків: 07 37 37 60 60.О 21 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) проведуть вечірку «Дисколихоманка 70-80-90-х». Вхід вільний. За пультом –«Цього вечора ми спробуємо стерти рамки між 70-, 80- і 90-ми музичними роками та зробити танцульки ще більш цікавішими. Універсальний набір хітів для будь-якої компанії із будь-якими смаками. Тільки «вибране» для тих, хто хотів би розважитись і пригадати, як відривався під музику своєї молодості чи дитинства», - пишуть організатори.Замовити столик можна за номером 050 21 54 156.О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують навід- учасника Atlas Weekend, чемпіона України та фіналіста Red Bull 3style.Контакти для бронювання столиків: 099 43 27 535.Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок –. Режисер-постановник – заслужена артистка України. Тривалість вистави: 1 година 5 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 4 років.О 16 годині у Кафедральному костелі святих Апостолів Петра і Павла (вулиця Кафедральна, 6) відбудеться. Вартість квитка: 100 гривень.О 21 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) запрошують на. Вхід: 100 гривень.Зобронювати столик - за номером 050 21 54 156.