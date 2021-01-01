Курс валют у Луцьку на 13 серпня





Євро при купівлі становить – 31.224, продажу – 31.644.



Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.374.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.500, продаж – 7.089.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 13 серпня 2021 року такий: купівля – 26.671, а продаж – 26.911.Євро при купівлі становить – 31.224, продажу – 31.644.Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.374.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.500, продаж – 7.089.

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