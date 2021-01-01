вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 13 серпня

Курс валют у Луцьку на 13 серпня
Курс долара у Луцьку станом на 13 серпня 2021 року такий: купівля – 26.671, а продаж – 26.911.

Євро при купівлі становить – 31.224, продажу – 31.644.

Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.374.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.500, продаж – 7.089.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс гривні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 13 серпня
Сьогодні, 09:17
Спроба самогубства і величезна сума грошей: нові деталі про трагедію із вбивством сім'ї у Луцьку та смертю в СІЗО
Сьогодні, 09:12
Відомо, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:03
Хто збудував Луцьк: архітектор Ростислав Метельницький. ВІДЕО
Сьогодні, 09:00
Школярка з Волині, яка в дитинстві втратила руку, перемогла у всеукраїнському конкурсі художників. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 12 серпня Курс валют у Луцьку на 12 серпня
12 серпень, 09:14
Курс валют у Луцьку на 11 серпня Курс валют у Луцьку на 11 серпня
11 серпень, 09:20
Долар та євро впали в ціні: курс валют у Луцьку на 9 серпня Долар та євро впали в ціні: курс валют у Луцьку на 9 серпня
09 серпень, 09:17
Курс валют у Луцьку на 6 серпня Курс валют у Луцьку на 6 серпня
06 серпень, 09:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 13 серпня
Сьогодні, 09:17
 0
Спроба самогубства і величезна сума грошей: нові деталі про трагедію із вбивством сім'ї у Луцьку та смертю в СІЗО
Сьогодні, 09:12
 0
Відомо, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:03
 0
Хто збудував Луцьк: архітектор Ростислав Метельницький. ВІДЕО
Сьогодні, 09:00
 0
Школярка з Волині, яка в дитинстві втратила руку, перемогла у всеукраїнському конкурсі художників. ФОТО
Сьогодні, 08:35
 0
Медіа
відео
1/8