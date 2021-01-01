Легковик збив на смерть поліцейського у Чернігові
Сьогодні, 09:35
У Чернігові сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої не вижив співробітник поліції.
Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію Чернігівської області.
Поліцейський Олег Шарпатий загинув 12 серпня в результаті ДТП. У поліції уточнили, що трагедія сталася близько 21.00 години в одному зі спальних районів Чернігова.
На пішохідному переході 38-річного інспектора відділу ювенальної превенції Олега Шерпатого збив легковий автомобіль.
"Від отриманих тілесних ушкоджень майор поліції загинув на місці події", - повідомляють у поліції.
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Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію Чернігівської області.
Поліцейський Олег Шарпатий загинув 12 серпня в результаті ДТП. У поліції уточнили, що трагедія сталася близько 21.00 години в одному зі спальних районів Чернігова.
На пішохідному переході 38-річного інспектора відділу ювенальної превенції Олега Шерпатого збив легковий автомобіль.
"Від отриманих тілесних ушкоджень майор поліції загинув на місці події", - повідомляють у поліції.
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