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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За минулу добу коронавірус виявили у шести невакцинованих волинян

За минулу добу коронавірус виявили у шести невакцинованих волинян
Станом на 13 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 6 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.

Також за добу:
Одужало (осіб) – 0,
Летальних випадків (осіб) –0.

Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 296,
методом ІФА (осіб) – 242,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 402.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 4 хворих:

Луцька ТГ – 2
Ківерцівська ТГ – 2

Ковельський район – 2 хворих:

Ковельська ТГ – 2

За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 372 (з них дітей – 3224 та медичних працівників – 3635),
- одужало (осіб) – 61 074 (з них дітей – 3215 та медичних працівників – 3604),
- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників –29).

Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 266 900,
методом ІФА (осіб) –180 626.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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