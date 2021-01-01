За минулу добу коронавірус виявили у шести невакцинованих волинян
Сьогодні, 10:07
Станом на 13 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 6 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.
Також за добу:
Одужало (осіб) – 0,
Летальних випадків (осіб) –0.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 296,
методом ІФА (осіб) – 242,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 402.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 4 хворих:
Луцька ТГ – 2
Ківерцівська ТГ – 2
Ковельський район – 2 хворих:
Ковельська ТГ – 2
За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 372 (з них дітей – 3224 та медичних працівників – 3635),
- одужало (осіб) – 61 074 (з них дітей – 3215 та медичних працівників – 3604),
- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 266 900,
методом ІФА (осіб) –180 626.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.
Також за добу:
Одужало (осіб) – 0,
Летальних випадків (осіб) –0.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 296,
методом ІФА (осіб) – 242,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 402.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 4 хворих:
Луцька ТГ – 2
Ківерцівська ТГ – 2
Ковельський район – 2 хворих:
Ковельська ТГ – 2
За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 372 (з них дітей – 3224 та медичних працівників – 3635),
- одужало (осіб) – 61 074 (з них дітей – 3215 та медичних працівників – 3604),
- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 266 900,
методом ІФА (осіб) –180 626.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус на Волині: за минулу добу – 16 нових випадків недуги
12 серпень, 11:19
Повідомили, скільки нових заражених COVID-19 виявили в Україні за добу
12 серпень, 09:04
Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
11 серпень, 10:37
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У луцькому дворі виявили авто, яке було у розшуку
Сьогодні, 10:40
Небезпечна знахідка: на Волині чоловік виявив боєприпас
Сьогодні, 10:31
За минулу добу коронавірус виявили у шести невакцинованих волинян
Сьогодні, 10:07
Легковик збив на смерть поліцейського у Чернігові
Сьогодні, 09:35