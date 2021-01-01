За минулу добу коронавірус виявили у шести невакцинованих волинян

Станом на 13 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 6 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.Також за добу:Одужало (осіб) – 0,Летальних випадків (осіб) –0.Здійснили тестувань за добу:методом ПЛР (осіб) – 296,методом ІФА (осіб) – 242,експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 402.Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Луцька ТГ – 2Ківерцівська ТГ – 2Ковельська ТГ – 2За весь час пандемії в області:- захворіло (осіб) – 62 372 (з них дітей – 3224 та медичних працівників – 3635),- одужало (осіб) – 61 074 (з них дітей – 3215 та медичних працівників – 3604),- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників –29).Здійснили тестувань всього:методом ПЛР (осіб) – 266 900,методом ІФА (осіб) –180 626.