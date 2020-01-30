Небезпечна знахідка: на Волині чоловік виявив боєприпас





Про це



Вчора, 12 серпня, у місті Нововолинськ свідомий чоловік виявив підозрілий предмет, зовні схожий на вибухонебезпечний. Розуміючи важливість моменту, адже і діти могли також натрапити на таку знахідку, він відразу зателефонував до служби порятунку «101».



На місце виклику приїхали працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Волинській області, які ідентифікували небезпечну знахідку як один 122-мілеметровий артилерійський снаряд часів Другої Світової війни.



Сапери ДСНС вилучили та знешкодили боєприпаси у встановленому порядку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Волинської області сапери ДСНС ліквідували небезпечний предмет часів минулої війни.Про це інформує ДСНС у Волинській області.Вчора, 12 серпня, у місті Нововолинськ свідомий чоловік виявив підозрілий предмет, зовні схожий на вибухонебезпечний. Розуміючи важливість моменту, адже і діти могли також натрапити на таку знахідку, він відразу зателефонував до служби порятунку «101».На місце виклику приїхали працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Волинській області, які ідентифікували небезпечну знахідку як один 122-мілеметровий артилерійський снаряд часів Другої Світової війни.Сапери ДСНС вилучили та знешкодили боєприпаси у встановленому порядку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію