вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Небезпечна знахідка: на Волині чоловік виявив боєприпас

Небезпечна знахідка: на Волині чоловік виявив боєприпас
На території Волинської області сапери ДСНС ліквідували небезпечний предмет часів минулої війни.

Про це інформує ДСНС у Волинській області.

Вчора, 12 серпня, у місті Нововолинськ свідомий чоловік виявив підозрілий предмет, зовні схожий на вибухонебезпечний. Розуміючи важливість моменту, адже і діти могли також натрапити на таку знахідку, він відразу зателефонував до служби порятунку «101».

На місце виклику приїхали працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Волинській області, які ідентифікували небезпечну знахідку як один 122-мілеметровий артилерійський снаряд часів Другої Світової війни.

Сапери ДСНС вилучили та знешкодили боєприпаси у встановленому порядку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, боєприпаси, вибухівка, сапери, Нововолинськ, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смертельна ДТП на Волині: водій з'їхав з дороги та влетів у дерево
Сьогодні, 10:54
У луцькому дворі виявили авто, яке було у розшуку
Сьогодні, 10:40
Небезпечна знахідка: на Волині чоловік виявив боєприпас
Сьогодні, 10:31
За минулу добу коронавірус виявили у шести невакцинованих волинян
Сьогодні, 10:07
У Луцьку сталася ДТП за участю рейсового автобуса та легковика. ВІДЕО
Сьогодні, 09:44
Схожі новини
На Волині сапери знищили боєприпаси часів Другої світової війни На Волині сапери знищили боєприпаси часів Другої світової війни
03 серпень, 20:20
На Волині сапери знищили 12 боєприпасів На Волині сапери знищили 12 боєприпасів
01 квітень, 10:18
Волинянка у полі знайшла міну Волинянка у полі знайшла міну
30 січень, 2020, 18:40
На Волині знешкодили боєприпаси часів Другої світової війни, які знайшли люди На Волині знешкодили боєприпаси часів Другої світової війни, які знайшли люди
11 серпень, 19:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Смертельна ДТП на Волині: водій з'їхав з дороги та влетів у дерево
Сьогодні, 10:54
 0
У луцькому дворі виявили авто, яке було у розшуку
Сьогодні, 10:40
 0
Небезпечна знахідка: на Волині чоловік виявив боєприпас
Сьогодні, 10:31
 0
За минулу добу коронавірус виявили у шести невакцинованих волинян
Сьогодні, 10:07
 0
У Луцьку сталася ДТП за участю рейсового автобуса та легковика. ВІДЕО
Сьогодні, 09:44
 0
Медіа
відео
1/8