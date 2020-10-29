У луцькому дворі виявили авто, яке було у розшуку
Сьогодні, 10:40
Сьогодні вночі, 13 серпня, у одному з дворів на проспекті Соборності поліцейські виявили автомобіль Volkswagen Passat, з якого гучно лунала музика.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з 43-річним водієм чоловік вимкнув музику. А під час перевірки документів на транспортний засіб патрульні встановили, що автомобіль знаходиться у активному розшуку щодо причетності у ДТП та у розшуку Державною виконавчою службою.
Після цього автівку помістили на спецмайданчик та повідомили про це відповідальні органи.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з 43-річним водієм чоловік вимкнув музику. А під час перевірки документів на транспортний засіб патрульні встановили, що автомобіль знаходиться у активному розшуку щодо причетності у ДТП та у розшуку Державною виконавчою службою.
Після цього автівку помістили на спецмайданчик та повідомили про це відповідальні органи.
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