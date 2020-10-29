вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому дворі виявили авто, яке було у розшуку

У луцькому дворі виявили авто, яке було у розшуку
Сьогодні вночі, 13 серпня, у одному з дворів на проспекті Соборності поліцейські виявили автомобіль Volkswagen Passat, з якого гучно лунала музика.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Під час спілкування з 43-річним водієм чоловік вимкнув музику. А під час перевірки документів на транспортний засіб патрульні встановили, що автомобіль знаходиться у активному розшуку щодо причетності у ДТП та у розшуку Державною виконавчою службою.

Після цього автівку помістили на спецмайданчик та повідомили про це відповідальні органи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, авто, розшук, патрульна поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому дворі виявили авто, яке було у розшуку
Сьогодні, 10:40
Небезпечна знахідка: на Волині чоловік виявив боєприпас
Сьогодні, 10:31
За минулу добу коронавірус виявили у шести невакцинованих волинян
Сьогодні, 10:07
У Луцьку сталася ДТП за участю рейсового автобуса та легковика. ВІДЕО
Сьогодні, 09:44
Легковик збив на смерть поліцейського у Чернігові
Сьогодні, 09:35
Схожі новини
У Луцьку виявили авто, яке розшукує Інтерпол У Луцьку виявили авто, яке розшукує Інтерпол
12 березень, 13:27
У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку за злочин У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку за злочин
17 лютий, 17:17
У центрі Луцька знайшли загублену 5-річну дитину У центрі Луцька знайшли загублену 5-річну дитину
29 жовтень, 2020, 17:24
У Луцьку нетвереза водійка втрапила до рук копів через «дискотеку» її подруг у відкритому люці. ВІДЕО У Луцьку нетвереза водійка втрапила до рук копів через «дискотеку» її подруг у відкритому люці. ВІДЕО
15 жовтень, 2020, 14:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому дворі виявили авто, яке було у розшуку
Сьогодні, 10:40
 0
Небезпечна знахідка: на Волині чоловік виявив боєприпас
Сьогодні, 10:31
 0
За минулу добу коронавірус виявили у шести невакцинованих волинян
Сьогодні, 10:07
 0
У Луцьку сталася ДТП за участю рейсового автобуса та легковика. ВІДЕО
Сьогодні, 09:44
 0
Легковик збив на смерть поліцейського у Чернігові
Сьогодні, 09:35
 0
Медіа
відео
1/8