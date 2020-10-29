У луцькому дворі виявили авто, яке було у розшуку

Сьогодні вночі, 13 серпня, у одному з дворів на проспекті Соборності поліцейські виявили автомобіль Volkswagen Passat, з якого гучно лунала музика.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Під час спілкування з 43-річним водієм чоловік вимкнув музику. А під час перевірки документів на транспортний засіб патрульні встановили, що автомобіль знаходиться у активному розшуку щодо причетності у ДТП та у розшуку Державною виконавчою службою.Після цього автівку помістили на спецмайданчик та повідомили про це відповідальні органи.