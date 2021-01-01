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Смертельна ДТП на Волині: водій з'їхав з дороги та влетів у дерево

Смертельна ДТП на Волині: водій з'їхав з дороги та влетів у дерево
У Ковельському районі трапилась летальна аварія.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Автопригода трапилась сьогодні, 13 серпня, близько 8 години у селі Мокрець Ковельського району. Водій автомобіля Audi, місцевий мешканець, здійснюючи маневр обгону, ймовірно, не впорався із керуванням, з’їхав на узбіччя та зіткнувся із придорожнім деревом.

58-річний волинянин від отриманих травм загинув на місці автопригоди. Зараз там працює слідчо-оперативна група поліції, з’ясовують всі обставини аварії.

Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України.

Смертельна ДТП на Волині: водій з'їхав з дороги та влетів у дерево

Смертельна ДТП на Волині: водій з'їхав з дороги та влетів у дерево

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Теги: Волинь, ДТП, Ковельщина, водій, смерть
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