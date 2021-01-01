Смертельна ДТП на Волині: водій з'їхав з дороги та влетів у дерево





Про це



Автопригода трапилась сьогодні, 13 серпня, близько 8 години у селі Мокрець Ковельського району. Водій автомобіля Audi, місцевий мешканець, здійснюючи маневр обгону, ймовірно, не впорався із керуванням, з’їхав на узбіччя та зіткнувся із придорожнім деревом.



58-річний волинянин від отриманих травм загинув на місці автопригоди. Зараз там працює слідчо-оперативна група поліції, з’ясовують всі обставини аварії.



Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі трапилась летальна аварія.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Автопригода трапилась сьогодні, 13 серпня, близько 8 години у селі Мокрець Ковельського району. Водій автомобіля Audi, місцевий мешканець, здійснюючи маневр обгону, ймовірно, не впорався із керуванням, з’їхав на узбіччя та зіткнувся із придорожнім деревом.58-річний волинянин від отриманих травм загинув на місці автопригоди. Зараз там працює слідчо-оперативна група поліції, з’ясовують всі обставини аварії.Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України.

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