Зволікання зі зверненням могло коштувати життя: волинські лікарі прооперували чоловіка з аневризмою

40-річний чоловік звернувся в судинну хірургію Ковельського МТМО зі скаргами на болі зліва в попереку.Після проведення комп’ютерної томографії органів черевної порожнини з контрастом та ангіографії ниркових артерій у пацієнта діагностували стеноз 85% і аневризму дистального відділу лівої ниркової артерії, повідомляють у медзакладі.Зволікання зі зверненням до лікарів могло коштувати пацієнтові втрати нирки або навіть і життя."Аневризма – це доволі рідкісна патологія, яку діагностують лише у 0,09% людей. Вона є вкрай небезпечною, бо може будь-якої миті розірватися і спровокувати смертельну внутрішню кровотечу", - зауважують лікарі.Крім того, стеноз (звуження) артерій у пацієнта та недостатнє кровопостачання призвело до зморщення нирки і могло спричинити ниркову недостатність.Команда ендоваскулярних хірургів провела стентування дистального відділу лівої ниркової артерії з перекриттям аневризми: кровотік відновили і аневризму закрили. Операція пройшла успішно. Її виконали малоінвазивним способом (без розрізу), що дозволило хворому уже за кілька днів повернутися до звичного життя.