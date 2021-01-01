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Зволікання зі зверненням могло коштувати життя: волинські лікарі прооперували чоловіка з аневризмою

Зволікання зі зверненням могло коштувати життя: волинські лікарі прооперували чоловіка з аневризмою
40-річний чоловік звернувся в судинну хірургію Ковельського МТМО зі скаргами на болі зліва в попереку.

Після проведення комп’ютерної томографії органів черевної порожнини з контрастом та ангіографії ниркових артерій у пацієнта діагностували стеноз 85% і аневризму дистального відділу лівої ниркової артерії, повідомляють у медзакладі.

Зволікання зі зверненням до лікарів могло коштувати пацієнтові втрати нирки або навіть і життя.

"Аневризма – це доволі рідкісна патологія, яку діагностують лише у 0,09% людей. Вона є вкрай небезпечною, бо може будь-якої миті розірватися і спровокувати смертельну внутрішню кровотечу", - зауважують лікарі.

Крім того, стеноз (звуження) артерій у пацієнта та недостатнє кровопостачання призвело до зморщення нирки і могло спричинити ниркову недостатність.

Команда ендоваскулярних хірургів провела стентування дистального відділу лівої ниркової артерії з перекриттям аневризми: кровотік відновили і аневризму закрили. Операція пройшла успішно. Її виконали малоінвазивним способом (без розрізу), що дозволило хворому уже за кілька днів повернутися до звичного життя.

Фото - ілюстративне

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Теги: Ковельське МТМО, лікарі, операція
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