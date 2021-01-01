Зволікання зі зверненням могло коштувати життя: волинські лікарі прооперували чоловіка з аневризмою
Сьогодні, 11:15
40-річний чоловік звернувся в судинну хірургію Ковельського МТМО зі скаргами на болі зліва в попереку.
Після проведення комп’ютерної томографії органів черевної порожнини з контрастом та ангіографії ниркових артерій у пацієнта діагностували стеноз 85% і аневризму дистального відділу лівої ниркової артерії, повідомляють у медзакладі.
Зволікання зі зверненням до лікарів могло коштувати пацієнтові втрати нирки або навіть і життя.
"Аневризма – це доволі рідкісна патологія, яку діагностують лише у 0,09% людей. Вона є вкрай небезпечною, бо може будь-якої миті розірватися і спровокувати смертельну внутрішню кровотечу", - зауважують лікарі.
Крім того, стеноз (звуження) артерій у пацієнта та недостатнє кровопостачання призвело до зморщення нирки і могло спричинити ниркову недостатність.
Команда ендоваскулярних хірургів провела стентування дистального відділу лівої ниркової артерії з перекриттям аневризми: кровотік відновили і аневризму закрили. Операція пройшла успішно. Її виконали малоінвазивним способом (без розрізу), що дозволило хворому уже за кілька днів повернутися до звичного життя.
Фото - ілюстративне
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Після проведення комп’ютерної томографії органів черевної порожнини з контрастом та ангіографії ниркових артерій у пацієнта діагностували стеноз 85% і аневризму дистального відділу лівої ниркової артерії, повідомляють у медзакладі.
Зволікання зі зверненням до лікарів могло коштувати пацієнтові втрати нирки або навіть і життя.
"Аневризма – це доволі рідкісна патологія, яку діагностують лише у 0,09% людей. Вона є вкрай небезпечною, бо може будь-якої миті розірватися і спровокувати смертельну внутрішню кровотечу", - зауважують лікарі.
Крім того, стеноз (звуження) артерій у пацієнта та недостатнє кровопостачання призвело до зморщення нирки і могло спричинити ниркову недостатність.
Команда ендоваскулярних хірургів провела стентування дистального відділу лівої ниркової артерії з перекриттям аневризми: кровотік відновили і аневризму закрили. Операція пройшла успішно. Її виконали малоінвазивним способом (без розрізу), що дозволило хворому уже за кілька днів повернутися до звичного життя.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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