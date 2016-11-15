Перевірили, чи готові луцькі школи та садочки навчального року. ВІДЕО





З чим навчальні та дошкільні заклади вже впорались, чи є труднощі у фінансуванні та коли фініш підготовки, - йдеться у сюжеті



Літня пора в школах та дитсадках закінчується натертими мастикою до блиску підлогами. У дошкільному закладі №33 її якраз циклюють. Адже до нового навчального року хочуть скрізь оновити паркет. Косметичний ремонт тут робили у кожній групі. За кілька днів, кажуть, буде “квітка”. Засоби захисту та термометри вже є. Лишилося тільки розставити меблі. Довели до ладу й внутрішній двір садочка: підремонтували та пофарбували обладнання, завезли для діток новий пісок. Усі внутрішні ремонти, кажуть, роблять за фонд закладу, а в чомусь на підмогу приходять і самі батьки.



А от 32 садочок черговий цього літа, тому дітки сюди вже приходять. Традиційно, каже директорка, що треба – підлатали, підфарбували й подбали про оновлення навчальної літератури. Батьків, як і минулоріч, на територію не пускатимуть. Нині готують до роботи в нових умовах колектив – по черзі вакцинуються.



Усе це клопоти педагогічних колективів. Гроші ж з міського бюджету, розповідає міський голова Ігор Поліщук, йдуть на серйозніші потреби. Наприклад, ремонт системи опалення, тепло-водопостачання і каналізації. Цьогоріч роботи зробили вдосталь, як у дитсадках, так і у школах. Пішли на це сотні тисяч гривень.



“І харчоблоки ремонтувалися, і вентиляції, і санвузли. Найбільш гострі проблеми за канікулярний період вдалось ліквідувати”, – каже Ігор Поліщук.



Готові приймати дітей вже й у школах – запевняє головний освітянин міста. З глобальними ремонтами вже завершили, засобами захисту усіх забезпечили.



“Були закуплені в достатній кількості антисептичні засоби, маски, щитки, рукавички для працівників закладів освіти, в цьому плані забезпечений кожен заклад освіти”, – каже директор департаменту освіти Луцькради Віталій Бондар.



Учні молодших класів можуть не одягати маски. А от для старшої школи засоби захисту обов’язкові на перервах. Головне, каже Віталій Бондар, аби Луцьк надалі був у “зеленій” зоні і школярі змогли сісти за парти.



Серед клопотів – й нова система харчування: мають бути відсутні сосиски, ковбасні вироби, консервовані вироби.



Переймаються цим і працівники шкіл.



У 27-ій, до прикладу, вже підготували їдальню: розставили столи, аби за одним обідало не біліше 4 дітей. Та от яким буде нове меню і як відреагують на це діти – не знають. Школа нова, тож масштабних ремонтів не потребувала. З дріб’язковими питаннями уже впоралися.



У першій школі якраз завершують наводити “марафет” та провітрюють школу від запаху фарби. Оновили, кажуть, все, що планували, за кошти, які виділили з міської казни. Збір коштів у батьків, кажуть, вже не практикують. Хіба, якщо вони самі виявлять бажання придбати щось для класу чи поремонтувати.



Тож дошкільні заклади та школи зустрічати вихованців майже готові. На першочергові потреби фінансування, кажуть, вистачило. Готуються хіба до вже звичної жовтневої прохолоди, доки не увімкнуть опалення. Втім, з контрольною перевіркою буквально за кількадень до закладів таки ще навідаються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі школи та садки готуються до навчального періоду. Ремонти, підручники, меблі та інше приладдя – це лише частина клопотів. В час карантину дуже важливі і заходи безпеки.З чим навчальні та дошкільні заклади вже впорались, чи є труднощі у фінансуванні та коли фініш підготовки, - йдеться у сюжеті 12 каналу. Літня пора в школах та дитсадках закінчується натертими мастикою до блиску підлогами. У дошкільному закладі №33 її якраз циклюють. Адже до нового навчального року хочуть скрізь оновити паркет. Косметичний ремонт тут робили у кожній групі. За кілька днів, кажуть, буде “квітка”. Засоби захисту та термометри вже є. Лишилося тільки розставити меблі. Довели до ладу й внутрішній двір садочка: підремонтували та пофарбували обладнання, завезли для діток новий пісок. Усі внутрішні ремонти, кажуть, роблять за фонд закладу, а в чомусь на підмогу приходять і самі батьки.А от 32 садочок черговий цього літа, тому дітки сюди вже приходять. Традиційно, каже директорка, що треба – підлатали, підфарбували й подбали про оновлення навчальної літератури. Батьків, як і минулоріч, на територію не пускатимуть. Нині готують до роботи в нових умовах колектив – по черзі вакцинуються.Усе це клопоти педагогічних колективів. Гроші ж з міського бюджету, розповідає міський голова, йдуть на серйозніші потреби. Наприклад, ремонт системи опалення, тепло-водопостачання і каналізації. Цьогоріч роботи зробили вдосталь, як у дитсадках, так і у школах. Пішли на це сотні тисяч гривень.“І харчоблоки ремонтувалися, і вентиляції, і санвузли. Найбільш гострі проблеми за канікулярний період вдалось ліквідувати”, – каже Ігор Поліщук.Готові приймати дітей вже й у школах – запевняє головний освітянин міста. З глобальними ремонтами вже завершили, засобами захисту усіх забезпечили.“Були закуплені в достатній кількості антисептичні засоби, маски, щитки, рукавички для працівників закладів освіти, в цьому плані забезпечений кожен заклад освіти”, – каже директор департаменту освіти ЛуцькрадиУчні молодших класів можуть не одягати маски. А от для старшої школи засоби захисту обов’язкові на перервах. Головне, каже Віталій Бондар, аби Луцьк надалі був у “зеленій” зоні і школярі змогли сісти за парти.Серед клопотів – й нова система харчування: мають бути відсутні сосиски, ковбасні вироби, консервовані вироби.Переймаються цим і працівники шкіл.У 27-ій, до прикладу, вже підготували їдальню: розставили столи, аби за одним обідало не біліше 4 дітей. Та от яким буде нове меню і як відреагують на це діти – не знають. Школа нова, тож масштабних ремонтів не потребувала. З дріб’язковими питаннями уже впоралися.У першій школі якраз завершують наводити “марафет” та провітрюють школу від запаху фарби. Оновили, кажуть, все, що планували, за кошти, які виділили з міської казни. Збір коштів у батьків, кажуть, вже не практикують. Хіба, якщо вони самі виявлять бажання придбати щось для класу чи поремонтувати.Тож дошкільні заклади та школи зустрічати вихованців майже готові. На першочергові потреби фінансування, кажуть, вистачило. Готуються хіба до вже звичної жовтневої прохолоди, доки не увімкнуть опалення. Втім, з контрольною перевіркою буквально за кількадень до закладів таки ще навідаються.

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