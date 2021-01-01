Помер відомий волинський аграрій

Аркадій Григорович Верещак.



Про це



Аркадій Верещак до глибокої старості трудився завідувачем навчально-дослідного господарства Горохівського коледжу Львівського національного аграрного університету. Дванадцять років – з 1993-го по 2005 рік – він очолював цей навчальний заклад: спочатку як Горохівський радгосп-технікум, згодом – Горохівський державний сільськогосподарський технікум.



За період його керування закладом відбулися розбудова матеріальної бази, організація ступеневої підготовки, організація проведення технологічної практики за кордоном та розвиток інтеграційних зв'язків.



У липні 2019 року Аркадій Верещак подарував багатющу домашню бібліотеку горохівчанам: понад 500 книг відтоді зберігаються у Горохівській міській раді.

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