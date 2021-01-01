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Родиною захищають Україну: троє рідних братів з Львівщини воюють на фронті

Родиною захищають Україну: троє рідних братів з Львівщини воюють на фронті
В одному підрозділі і навіть на одній позиції на Луганщині служать троє рідних братів зі Львівщини. Олександр, Назар та Максим Гетманчуки до війська пішли добровільно і всі попросилися на фронт.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Це - Гетманчук Саня, Гетманчук Максим, Гетманчук Назар. Всі служать в одному підрозділі, тримають оборону на Луганщині неподалік Попасної. Брати Гетманчуки з великої родини – у них є ще молодший брат і четверо маленьких сестричок. Останніх три роки дітей виховувала одна мама і для неї це був як грім серед ясного неба – троє старших синів ідуть воювати за Україну.

"Виникла ідея в меншого брата, а ми за ним", - каже Олександр Гетманчук.

Коли брати прийшли на передову, командир вирішив їх не відсилати по різних підрозділах. Каже, ці бійці під час бою точно прикриватимуть один одного до останнього.

"Про хлопців можу сказати лише хороше, показали себе як дисципліновані, мотивовані", - каже військовослужбовець ЗСУ "Корсар".

Гетманчуки родом з села, тому до роботи на передовій звикли швидко. Останніми місяцями всі троє потрапляли і під обстріли противника. Старший Назар уже міркує залишитися в армії та будувати кар'єру військового. Можливо, за ним підтягнуться й молодші брати. Вони завжди намагаються бути разом.

Єдине, що гнітить братів – не завжди можуть зателефонувати рідним. Позиції у них далеко в степу, найближчий горбочок, з якого можна подзвонити за кілька кілометрів, та й той прострілюється ворогом. Для трьох рідних братів, які на передовій захищають країну, ТСН організовує відеозвернення.

"Якщо нашу країну захищатимуть цілими родинами, то ніяка скотина нас не завоює. В ТСН ми давно цього не робимо, але сьогодні буде виняток. Хочете передати мамі привіт?", - каже кореспондент ТСН Олександр Загородний.

"Мамо, з нами все добре, не хвилюйся. Скоро повернемося додому", - кажуть брати.

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Теги: війна, ООС, брати, Львівщина
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