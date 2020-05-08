На Волині в озері місцеві жителі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 11:46
У селі Шкроби Старовижівського району в місцевому озері виявили тіло чоловіка.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Зазначається, що чоловік місцевий житель. Тіло у водоймі знайшли односельчани.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, розповівши, що повідомлення до правоохоронних органів надійшло о 14:30. Повідомлялося, що в озері виявили мертвого чоловіка. Встановили, що чоловік 1977 року народження.
Тіло направили на судово-медичну експертизу. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено. Відомості відповідним чином зареєстрували.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Зазначається, що чоловік місцевий житель. Тіло у водоймі знайшли односельчани.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, розповівши, що повідомлення до правоохоронних органів надійшло о 14:30. Повідомлялося, що в озері виявили мертвого чоловіка. Встановили, що чоловік 1977 року народження.
Тіло направили на судово-медичну експертизу. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено. Відомості відповідним чином зареєстрували.
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