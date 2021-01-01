Згоріло все нажите роками: просять допомогти сім'ї з Волині





Пост допомоги опублікували у спільноті



Загорання сталося у ніч з 12 на 13 серпня.



"На привеликий жаль, цей ранок не для всіх виявився добрим. О 01.00 годині ночі виникла пожежа у нашої односельчанки Арсенюк Яни Олександрівни, яка вийшла заміж і проживає з сім'єю в смт. Ратне. Масивна пожежа знищила літню кухню, хлів, гараж, у якому зберігалося все. Дивом вдалося від'єднати газ у літній кухні, який з'єднаний з житловим будинком. Сім'я у відчаї, адже завдані шалені збитки господарству, де згоріло все нажите роками", - йдеться у дописі.



Причини пожежі наразі невідомі.



Реквізити: Картка Приватбанк 5168-7573-9600-3347 (Арсенюк Яна Олександрівна)

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