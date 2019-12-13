У Луцьку відбудеться забіг на честь загиблих Героїв України





Проведення забігу закладає щорічну традицію вшанування пам’яті полеглих воїнів, що віддали своє життя у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. Кожен учасник зможе вшанувати пам’ять полеглих героїв, таким чином подякувавши та висловивши підтримку близьким наших воїнів, об’єднанню ветеранів та діючим військовослужбовцям, службовцям сектору безпеки та оборони України, волонтерам та свідомим громадянам, які бережуть цінності української державності та незалежності.



Всі учасники допускаються до участі за умови належної онлайн-реєстрації, яка триватиме до 23.59 год. 24 серпня 2021 року за



У разі виявлення бажання присвятити забіг конкретній особі, потрібно вказати її ім’я, прізвище та по-батькові. Обов’язково заповнити поле в анкеті «електронна адреса», з метою подальшого надсилання кожному зареєстрованому учаснику листа-повідомлення з номером та ім’ям загиблого, за якого він здійснює забіг.



Програма змагань: Панахида по загиблих учасниках АТО/ООС з покладанням квітів білля стелли Героїв Небесної сотні – о 09:00 год.

Забіг проходитиме на дистанції 1,2 км за маршрутом: Театральний майдан - проспект Волі - перехрестя на вулиці Шопена та проспекту Волі – Театральний майдан.

Реєстрація проходитиме з 09:00 год. до 09:55 год.

Місце для переодягання: в приміщенні Обласної бібліотека для юнацтва (вул. Волі 2).

Старт о 10:00 год.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 серпня року в Луцьку на Театральному майдані о 10.00 відбудеться Всеукраїнський патріотичний забіг з легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів “Шаную воїнів, біжу за Героїв України!”. Про це інформують в ОДА.Проведення забігу закладає щорічну традицію вшанування пам’яті полеглих воїнів, що віддали своє життя у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. Кожен учасник зможе вшанувати пам’ять полеглих героїв, таким чином подякувавши та висловивши підтримку близьким наших воїнів, об’єднанню ветеранів та діючим військовослужбовцям, службовцям сектору безпеки та оборони України, волонтерам та свідомим громадянам, які бережуть цінності української державності та незалежності.Всі учасники допускаються до участі за умови належної онлайн-реєстрації, яка триватиме до 23.59 год. 24 серпня 2021 року за посиланням У разі виявлення бажання присвятити забіг конкретній особі, потрібно вказати її ім’я, прізвище та по-батькові. Обов’язково заповнити поле в анкеті «електронна адреса», з метою подальшого надсилання кожному зареєстрованому учаснику листа-повідомлення з номером та ім’ям загиблого, за якого він здійснює забіг.Панахида по загиблих учасниках АТО/ООС з покладанням квітів білля стелли Героїв Небесної сотні – о 09:00 год.Театральний майдан - проспект Волі - перехрестя на вулиці Шопена та проспекту Волі – Театральний майдан.проходитиме з 09:00 год. до 09:55 год.в приміщенні Обласної бібліотека для юнацтва (вул. Волі 2).о 10:00 год.

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