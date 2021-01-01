У Горохівській громаді тимчасово не буде газу
Сьогодні, 17:24
У Горохові 16 серпня на кількох вулицях тимчасово припинять газопостачання. Про це інформують у Горохівській громаді.
Це пов’язане з відключенням споживачів механічним способом.
Газопостачання припинять 16 серпня з 8:00 по 17:00 у Горохові по вулицях Берестечківська, Козацька, І.Сливки, а також у будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 6.
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення робіт.
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Це пов’язане з відключенням споживачів механічним способом.
Газопостачання припинять 16 серпня з 8:00 по 17:00 у Горохові по вулицях Берестечківська, Козацька, І.Сливки, а також у будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 6.
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення робіт.
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