вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Горохівській громаді тимчасово не буде газу

У Горохівській громаді тимчасово не буде газу
У Горохові 16 серпня на кількох вулицях тимчасово припинять газопостачання. Про це інформують у Горохівській громаді.

Це пов’язане з відключенням споживачів механічним способом.

Газопостачання припинять 16 серпня з 8:00 по 17:00 у Горохові по вулицях Берестечківська, Козацька, І.Сливки, а також у будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 6.

Відновлення газопостачання відбудеться після завершення робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Горохівська ТГ, газ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку стало менше смердіти: мер пояснив, чому
Сьогодні, 17:28
«Маскували» під магазин: у Луцьку викрили підпільний гральний бізнес
Сьогодні, 17:26
У Горохівській громаді тимчасово не буде газу
Сьогодні, 17:24
На День міста у Луцьку виступить відомий український рок-гурт
Сьогодні, 17:11
На польському кордоні двох українців зловили з великою сумою грошей
Сьогодні, 17:07
Схожі новини
«Нафтогаз» запропонував клієнтам новий тариф для оплати блакитного палива взимку: ціна і умови «Нафтогаз» запропонував клієнтам новий тариф для оплати блакитного палива взимку: ціна і умови
09 серпень, 13:40
У серпні українців чекає зниження тарифу на газ У серпні українців чекає зниження тарифу на газ
07 серпень, 04:23
Ціна на газ в Європі зросла до історичного максимуму: чи подорожчає блакитне паливо для українців Ціна на газ в Європі зросла до історичного максимуму: чи подорожчає блакитне паливо для українців
03 серпень, 13:00
Чому лучани не можуть подати показники газових лічильників Чому лучани не можуть подати показники газових лічильників
03 серпень, 09:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому СІЗО прокоментували смерть 62-річного чоловіка, який зарубав доньку і дружину
Сьогодні, 18:15
 0
У волинській колонії цивільна дружина постачала засудженому наркотики. ФОТО
Сьогодні, 18:05
 0
На Волині автомобіль поліцейських потрапив в ДТП
Сьогодні, 17:53
 0
Поліщук розповів, які дороги і прибудинкові території ремонтуватимуть у Луцьку найближчим часом. АДРЕСИ
Сьогодні, 17:36
 0
У Луцьку стало менше смердіти: мер пояснив, чому
Сьогодні, 17:28
 0
Медіа
відео
1/8