У Горохівській громаді тимчасово не буде газу





Це пов’язане з відключенням споживачів механічним способом.



Газопостачання припинять 16 серпня з 8:00 по 17:00 у Горохові по вулицях Берестечківська, Козацька, І.Сливки, а також у будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 6.



Відновлення газопостачання відбудеться після завершення робіт.

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