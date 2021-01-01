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Збивають крани на кладовищі та в капличці: у селищі на Волині шукають хуліганів

Збивають крани на кладовищі та в капличці: у селищі на Волині шукають хуліганів
На території селища Іваничі систематично орудують зловмисники, які збивають крани на кладовищі та в капличці селища Іваничі. Внаслідок цих правопорушень відбувається підтоплення території кладовища та каплички. Також була пошкоджена трубу на підйом води до водонапірної башти в районі РТП.

Про це повідомляють на сайті Іваничівської селищної ради.

Начальник ВУЖКГ смт Іваничі Олександр Істомін звернувся до відділу поліцейської діяльності №1 (селище Іваничі) Володимир-Волинського РВПГУ УНП у Волинській області щодо встановлення осіб, які причетні до скоєння правопорушення.

Жителів селища просять у разі наявності будь-якої інформації про зловмисників телефонувати за номером 102 або 0967325931 (поліцейський офіцер громади).

Фото - ілюстративне

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Теги: Іваничі, зловмисники, пошук
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