Збивають крани на кладовищі та в капличці: у селищі на Волині шукають хуліганів

На території селища Іваничі систематично орудують зловмисники, які збивають крани на кладовищі та в капличці селища Іваничі. Внаслідок цих правопорушень відбувається підтоплення території кладовища та каплички. Також була пошкоджена трубу на підйом води до водонапірної башти в районі РТП.Про це повідомляють на сайті Іваничівської селищної ради.Начальник ВУЖКГ смтзвернувся до відділу поліцейської діяльності №1 (селище Іваничі) Володимир-Волинського РВПГУ УНП у Волинській області щодо встановлення осіб, які причетні до скоєння правопорушення.Жителів селища просять у разі наявності будь-якої інформації про зловмисників телефонувати за номером 102 або 0967325931 (поліцейський офіцер громади).