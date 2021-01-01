Збивають крани на кладовищі та в капличці: у селищі на Волині шукають хуліганів
Сьогодні, 12:28
На території селища Іваничі систематично орудують зловмисники, які збивають крани на кладовищі та в капличці селища Іваничі. Внаслідок цих правопорушень відбувається підтоплення території кладовища та каплички. Також була пошкоджена трубу на підйом води до водонапірної башти в районі РТП.
Про це повідомляють на сайті Іваничівської селищної ради.
Начальник ВУЖКГ смт Іваничі Олександр Істомін звернувся до відділу поліцейської діяльності №1 (селище Іваничі) Володимир-Волинського РВПГУ УНП у Волинській області щодо встановлення осіб, які причетні до скоєння правопорушення.
Жителів селища просять у разі наявності будь-якої інформації про зловмисників телефонувати за номером 102 або 0967325931 (поліцейський офіцер громади).
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті Іваничівської селищної ради.
Начальник ВУЖКГ смт Іваничі Олександр Істомін звернувся до відділу поліцейської діяльності №1 (селище Іваничі) Володимир-Волинського РВПГУ УНП у Волинській області щодо встановлення осіб, які причетні до скоєння правопорушення.
Жителів селища просять у разі наявності будь-якої інформації про зловмисників телефонувати за номером 102 або 0967325931 (поліцейський офіцер громади).
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Збивають крани на кладовищі та в капличці: у селищі на Волині шукають хуліганів
Сьогодні, 12:28
Згоріло все нажите роками: просять допомогти сім'ї з Волині
Сьогодні, 11:55