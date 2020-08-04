На волинському кордоні іноземці порушили карантинні правила і хотіли відкупитися

Шістьох порушників правил самоізоляції виявили на українсько-польському кордоні прикордонники Волинського загону. Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ.Четверо громадян РФ, австрієць та німець прибули в Україну після зміни правил перетину кордону, введених Постановою Кабміну, та зобов’язані були пройти 14-денну самоізоляцію.Однак іноземці, не дочекавшись завершення встановленого терміну карантину, планувати виїхати за кордон через пункт пропуску «Ягодин».Один з подорожувальників навіть запропонував прикордонному наряду неправомірну вигоду у розмірі 50 євро, аби він «не помітив» порушення. Військовослужбовці від коштів відмовилися та повідомили про спробу підкупу співробітників Нацполіції. Проінформували правоохоронців і про усі випадки виявлення недотримання встановлених термінів самоізоляції.Поліцейські склали на порушників адміністративні протоколи за ст. 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей».