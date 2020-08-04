вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На волинському кордоні іноземці порушили карантинні правила і хотіли відкупитися

На волинському кордоні іноземці порушили карантинні правила і хотіли відкупитися
Шістьох порушників правил самоізоляції виявили на українсько-польському кордоні прикордонники Волинського загону. Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ.

Четверо громадян РФ, австрієць та німець прибули в Україну після зміни правил перетину кордону, введених Постановою Кабміну, та зобов’язані були пройти 14-денну самоізоляцію.

Однак іноземці, не дочекавшись завершення встановленого терміну карантину, планувати виїхати за кордон через пункт пропуску «Ягодин».

Один з подорожувальників навіть запропонував прикордонному наряду неправомірну вигоду у розмірі 50 євро, аби він «не помітив» порушення. Військовослужбовці від коштів відмовилися та повідомили про спробу підкупу співробітників Нацполіції. Проінформували правоохоронців і про усі випадки виявлення недотримання встановлених термінів самоізоляції.

Поліцейські склали на порушників адміністративні протоколи за ст. 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, іноземці, порушення, самоізоляція, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хотів перереєструвати: у лучанина вилучили автівку, яку розшукував Інтерпол
Сьогодні, 12:48
У лісництві на Волині буревій повалив дерева більш як на 30 гектарах
Сьогодні, 12:40
На волинському кордоні іноземці порушили карантинні правила і хотіли відкупитися
Сьогодні, 12:37
Збивають крани на кладовищі та в капличці: у селищі на Волині шукають хуліганів
Сьогодні, 12:28
Волинянин поштою намагався розіслати насіння коноплі у різні країни світу. ФОТО
Сьогодні, 12:14
Схожі новини
На «Ягодині» чоловік пропонував хабар прикордоннику, аби не проходити самоізоляцію На «Ягодині» чоловік пропонував хабар прикордоннику, аби не проходити самоізоляцію
04 серпень, 2020, 13:30
На «Ягодині» росіянин пропонував хабар прикордонникам, аби потрапити в Україну На «Ягодині» росіянин пропонував хабар прикордонникам, аби потрапити в Україну
25 травень, 11:43
Іноземець із «червоної зони» хотів уникнути самоізоляції, давши хабар прикордонникам на Волині Іноземець із «червоної зони» хотів уникнути самоізоляції, давши хабар прикордонникам на Волині
28 січень, 10:00
Не платив аліменти: пасажир автобуса у «Ягодині» пропонував прикордонникам хабар, щоб проїхати до Польщі Не платив аліменти: пасажир автобуса у «Ягодині» пропонував прикордонникам хабар, щоб проїхати до Польщі
10 січень, 12:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянці, яка встромила ніж у спину сусіду, повідомили про підозру
Сьогодні, 13:40
 0
Лучанин просить висадити у центрі міста сухоцвіти. ФОТО
Сьогодні, 13:19
 0
Вартість автогазу в Україні рекордно зросла. ЦІНИ
Сьогодні, 13:07
 0
Хотів перереєструвати: у лучанина вилучили автівку, яку розшукував Інтерпол
Сьогодні, 12:48
 0
У лісництві на Волині буревій повалив дерева більш як на 30 гектарах
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8