У лісництві на Волині буревій повалив дерева більш як на 30 гектарах

Буревій, який нещодавно пронісся територією Колківської територіальної громади, зачепив і лісові угіддя ДП «Колківське лісове господарство». Внаслідок цього пошкоджені та виламані дерева більш як на 30 гектарах в Тельчівському лісництві.Про це інформує Луцька РДА.Комісія в складі начальника відділу з питань цивільного захисту, правоохоронної, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції, представника Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області, представників ДП «Колківське ЛГ» та Тельчівського лісництва, разом з заступником голови райдержадміністрації Григорієм Павловичем провели обстеження пошкоджених насаджень, оцінили збитки та спланували заходи з ліквідації наслідків негоди.Так, комісія пропонує провести суцільне та вибіркове санітарне рубання вітровальних та буреломних дерев.