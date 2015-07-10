У лісництві на Волині буревій повалив дерева більш як на 30 гектарах
Сьогодні, 12:40
Буревій, який нещодавно пронісся територією Колківської територіальної громади, зачепив і лісові угіддя ДП «Колківське лісове господарство». Внаслідок цього пошкоджені та виламані дерева більш як на 30 гектарах в Тельчівському лісництві.
Про це інформує Луцька РДА.
Комісія в складі начальника відділу з питань цивільного захисту, правоохоронної, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції Богдана Головатого, представника Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області Юрія Дмитрука, представників ДП «Колківське ЛГ» та Тельчівського лісництва, разом з заступником голови райдержадміністрації Григорієм Павловичем провели обстеження пошкоджених насаджень, оцінили збитки та спланували заходи з ліквідації наслідків негоди.
Так, комісія пропонує провести суцільне та вибіркове санітарне рубання вітровальних та буреломних дерев.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Луцька РДА.
Комісія в складі начальника відділу з питань цивільного захисту, правоохоронної, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції Богдана Головатого, представника Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області Юрія Дмитрука, представників ДП «Колківське ЛГ» та Тельчівського лісництва, разом з заступником голови райдержадміністрації Григорієм Павловичем провели обстеження пошкоджених насаджень, оцінили збитки та спланували заходи з ліквідації наслідків негоди.
Так, комісія пропонує провести суцільне та вибіркове санітарне рубання вітровальних та буреломних дерев.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вартість автогазу в Україні рекордно зросла. ЦІНИ
Сьогодні, 13:07
У лісництві на Волині буревій повалив дерева більш як на 30 гектарах
Сьогодні, 12:40