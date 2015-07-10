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У лісництві на Волині буревій повалив дерева більш як на 30 гектарах

У лісництві на Волині буревій повалив дерева більш як на 30 гектарах
Буревій, який нещодавно пронісся територією Колківської територіальної громади, зачепив і лісові угіддя ДП «Колківське лісове господарство». Внаслідок цього пошкоджені та виламані дерева більш як на 30 гектарах в Тельчівському лісництві.

Про це інформує Луцька РДА.

Комісія в складі начальника відділу з питань цивільного захисту, правоохоронної, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції Богдана Головатого, представника Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області Юрія Дмитрука, представників ДП «Колківське ЛГ» та Тельчівського лісництва, разом з заступником голови райдержадміністрації Григорієм Павловичем провели обстеження пошкоджених насаджень, оцінили збитки та спланували заходи з ліквідації наслідків негоди.

Так, комісія пропонує провести суцільне та вибіркове санітарне рубання вітровальних та буреломних дерев.

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Теги: Колківщина, наслідки, буревій
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