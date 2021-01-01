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Хотів перереєструвати: у лучанина вилучили автівку, яку розшукував Інтерпол

Хотів перереєструвати: у лучанина вилучили автівку, яку розшукував Інтерпол
Учора, 12 серпня, під час перереєстрації автомобіля Subary Impreza, на території сервісного центру МВС України у Волинській області експерт Волинського НДЕКЦ МВС України виявив, що номер двигуна автомобіля, внесений до банку даних інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол та перебуває у розшуку.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Власник автомобіля – 34-річний лучанин.

На місце прибула слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Автомобіль вилучили та помістили на майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 198 Кримінального кодексу України. Йдеться про придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом. Слідство триває.

Фото ілюстративне

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Теги: Інтерпол, розшук, Волинь, Луцьк, Subary Impreza
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