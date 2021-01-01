Хотів перереєструвати: у лучанина вилучили автівку, яку розшукував Інтерпол





Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.



Власник автомобіля – 34-річний лучанин.



На місце прибула слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Автомобіль вилучили та помістили на майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.



Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 198 Кримінального кодексу України. Йдеться про придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом. Слідство триває.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 12 серпня, під час перереєстрації автомобіля Subary Impreza, на території сервісного центру МВС України у Волинській області експерт Волинського НДЕКЦ МВС України виявив, що номер двигуна автомобіля, внесений до банку даних інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол та перебуває у розшуку.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.Власник автомобіля – 34-річний лучанин.На місце прибула слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Автомобіль вилучили та помістили на майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 198 Кримінального кодексу України. Йдеться про придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом. Слідство триває.

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