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Вартість автогазу в Україні рекордно зросла. ЦІНИ

Вартість автогазу в Україні рекордно зросла. ЦІНИ
Низка українських АЗС протягом тижня, від 6 до 13 серпня, змінили вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", пише ТСН.

Зазначають, що середня вартість блакитного пального додала ще 28 коп./літр і тепер становить 17,42 грн/літр, що є абсолютним рекордом за всю історію спостереження.

Зокрема, на АЗС OKKО вартість автогазу виросла в середньому на 30 коп./л, до 17,99 грн/л відповідно. Автогаз на станціях SOCAR подорожчав на 10 коп./л, до 17,98 грн/л.Консолідована мережа АЗС "Приват", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, підвищила ціни в середньому на 34-35 коп./л, до 16,95-16,96 грн/л. На станціях мережі AMIC ресурс подорожчав на 41 коп./л, до 17,35 грн/л.

ЗВГ на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto подорожчав в середньому на 33 і 35 коп./л, до 17,58 до грн/л і 17,41 грн/л відповідно. У мережі UPG за тиждень ціна зросла на 40 коп./л - до 17,35 грн/л. KLO і "Авантаж 7" підняли ціни на 40 коп./л і 60 коп./л, до 17,89 грн/л і 16,98 грн/л відповідно.

Такі мережі як "Паралель", Glusco, BVS, SunOil, Marshal, "Автотранс" та інші підняли ціни на 10-50 коп./л.

Додають, що середня роздрібна ціна ресурсу від початку липня до 13 серпня зросла на 2,05 грн/л, тоді як оптові партії подорожчали до 29 070 грн/т.

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Теги: АЗС, вартість, автогаз
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