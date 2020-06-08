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Лучанин просить висадити у центрі міста сухоцвіти. ФОТО

Лучанин просить висадити у центрі міста сухоцвіти. ФОТО
У Луцьку пропонують озеленити клумби на проспекті Волі (до головного корпусу ВНУ) довговічними рослинами та сухоцвітами. Відповідну петицію зареєстрував Богдан Лебідь сьогодні, 13 серпня.

Автор зауважує, що тенденція насадження довговічних рослин у Європі з‘явилася вже досить давно і має велику популярність.

"Висадження довговічних рослин замість сезонних (ті, які зараз є) дасть велику економію ресурсів, коштів та праці. Ці рослини не потребуть особливого догляду, додаткової води та щосезонного висадження", - пише Богдан Лебідь.

Він вважає, що сезонні рослини - це тенденції Радянського Союзу, а оновлення довговічними рослинами - це економія бюджету та оновлення вигляду міста.

Нагадаємо, аби у Луцькраді розглянули петицію, вона має набрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.
Лучанин просить висадити у центрі міста сухоцвіти. ФОТО


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Теги: Луцьк, квіти, висадження, сухоцвіт
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Коментарі 1
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