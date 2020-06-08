Лучанин просить висадити у центрі міста сухоцвіти. ФОТО

Богдан Лебідь сьогодні, 13 серпня.



Автор зауважує, що тенденція насадження довговічних рослин у Європі з‘явилася вже досить давно і має велику популярність.



"Висадження довговічних рослин замість сезонних (ті, які зараз є) дасть велику економію ресурсів, коштів та праці. Ці рослини не потребуть особливого догляду, додаткової води та щосезонного висадження", - пише Богдан Лебідь.



Він вважає, що сезонні рослини - це тенденції Радянського Союзу, а оновлення довговічними рослинами - це економія бюджету та оновлення вигляду міста.



Нагадаємо, аби у Луцькраді розглянули петицію, вона має набрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку пропонують озеленити клумби на проспекті Волі (до головного корпусу ВНУ) довговічними рослинами та сухоцвітами. Відповідну петицію зареєстрував сьогодні, 13 серпня.Автор зауважує, що тенденція насадження довговічних рослин у Європі з‘явилася вже досить давно і має велику популярність."Висадження довговічних рослин замість сезонних (ті, які зараз є) дасть велику економію ресурсів, коштів та праці. Ці рослини не потребуть особливого догляду, додаткової води та щосезонного висадження", - пише Богдан Лебідь.Він вважає, що сезонні рослини - це тенденції Радянського Союзу, а оновлення довговічними рослинами - це економія бюджету та оновлення вигляду міста.Нагадаємо, аби у Луцькраді розглянули петицію, вона має набрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.

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