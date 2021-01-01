Волинянці, яка встромила ніж у спину сусіду, повідомили про підозру

35-річній жительці села Любохини Ковельського району повідомлено про підозру у заподіянні односельцю тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України). Про це інформують у пресслужбі прокуратури Волині.Слідство вважає, що увечері 29 липня 2021 року у власному будинку жінка під час сварки тричі вдарила ножем у спину сусіда.Завдяки вчасно наданій медичні допомозі потерпілий вижив. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.Зауважимо, що санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне тяжке тілесне ушкодження передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.