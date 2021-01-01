Волинянці, яка встромила ніж у спину сусіду, повідомили про підозру
Сьогодні, 13:40
35-річній жительці села Любохини Ковельського району повідомлено про підозру у заподіянні односельцю тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України). Про це інформують у пресслужбі прокуратури Волині.
Слідство вважає, що увечері 29 липня 2021 року у власному будинку жінка під час сварки тричі вдарила ножем у спину сусіда.
Завдяки вчасно наданій медичні допомозі потерпілий вижив. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Зауважимо, що санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне тяжке тілесне ушкодження передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
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Слідство вважає, що увечері 29 липня 2021 року у власному будинку жінка під час сварки тричі вдарила ножем у спину сусіда.
Завдяки вчасно наданій медичні допомозі потерпілий вижив. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Зауважимо, що санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне тяжке тілесне ушкодження передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
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