Який вигляд матиме приватна школа «ThinkGlobal» за декілька років. Показали проєкт*
Сьогодні, 13:58
Луцька інноваційна школа ThinkGlobal затвердила оновлений дизайн-проєкт будівлі та навколишньої території закладу. Втілювати його планують поступово – протягом декількох років.
Про це на своїй сторінці повідомила засновниця закладу Лілія Данилюк.
Про це повідомляє видання «Перший».
«І нехай усі ці візуальні задуми будуть втілюватись поступово і на це потрібно кілька років, я все одно надзвичайно щаслива побачити усі наші мріі у фотографіях», – написала вона.
До слова, набір на новий навчальний рік у приватну школу «ThinkGlobal» триває. Забронювати місце можна за телефоном: 066 58 58 088, а дізнатися більше про школу – тут.
Адреса: місто Луцьк провулок Комунальний, 5
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Про це на своїй сторінці повідомила засновниця закладу Лілія Данилюк.
Про це повідомляє видання «Перший».
«І нехай усі ці візуальні задуми будуть втілюватись поступово і на це потрібно кілька років, я все одно надзвичайно щаслива побачити усі наші мріі у фотографіях», – написала вона.
До слова, набір на новий навчальний рік у приватну школу «ThinkGlobal» триває. Забронювати місце можна за телефоном: 066 58 58 088, а дізнатися більше про школу – тут.
Адреса: місто Луцьк провулок Комунальний, 5
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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