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Який вигляд матиме приватна школа «ThinkGlobal» за декілька років. Показали проєкт*

Який вигляд матиме приватна школа «ThinkGlobal» за декілька років. Показали проєкт*
Луцька інноваційна школа ThinkGlobal затвердила оновлений дизайн-проєкт будівлі та навколишньої території закладу. Втілювати його планують поступово – протягом декількох років.

Про це на своїй сторінці повідомила засновниця закладу Лілія Данилюк.

Про це повідомляє видання «Перший».

«І нехай усі ці візуальні задуми будуть втілюватись поступово і на це потрібно кілька років, я все одно надзвичайно щаслива побачити усі наші мріі у фотографіях», – написала вона.

До слова, набір на новий навчальний рік у приватну школу «ThinkGlobal» триває. Забронювати місце можна за телефоном: 066 58 58 088, а дізнатися більше про школу – тут.

Адреса: місто Луцьк провулок Комунальний, 5

Який вигляд матиме приватна школа «ThinkGlobal» за декілька років. Показали проєкт*
Який вигляд матиме приватна школа «ThinkGlobal» за декілька років. Показали проєкт*
Який вигляд матиме приватна школа «ThinkGlobal» за декілька років. Показали проєкт*
Який вигляд матиме приватна школа «ThinkGlobal» за декілька років. Показали проєкт*
Який вигляд матиме приватна школа «ThinkGlobal» за декілька років. Показали проєкт*
Який вигляд матиме приватна школа «ThinkGlobal» за декілька років. Показали проєкт*
Який вигляд матиме приватна школа «ThinkGlobal» за декілька років. Показали проєкт*
Який вигляд матиме приватна школа «ThinkGlobal» за декілька років. Показали проєкт*
Який вигляд матиме приватна школа «ThinkGlobal» за декілька років. Показали проєкт*
Який вигляд матиме приватна школа «ThinkGlobal» за декілька років. Показали проєкт*
Який вигляд матиме приватна школа «ThinkGlobal» за декілька років. Показали проєкт*
Який вигляд матиме приватна школа «ThinkGlobal» за декілька років. Показали проєкт*
Який вигляд матиме приватна школа «ThinkGlobal» за декілька років. Показали проєкт*
Який вигляд матиме приватна школа «ThinkGlobal» за декілька років. Показали проєкт*
Який вигляд матиме приватна школа «ThinkGlobal» за декілька років. Показали проєкт*
Який вигляд матиме приватна школа «ThinkGlobal» за декілька років. Показали проєкт*
Який вигляд матиме приватна школа «ThinkGlobal» за декілька років. Показали проєкт*
Який вигляд матиме приватна школа «ThinkGlobal» за декілька років. Показали проєкт*



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Теги: приватна школа, ThinkGlobal, освіта
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