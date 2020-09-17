Смартгодинники та бездротові навушники: на «Ягодині» виявили контрабанду





Про це



Прямуючи з Республіки Польща в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав вантажний автомобіль марки «DAF».



Згідно з товаросупровідними документами, переміщувався товар «Збірний вантаж» загальною вартістю 52 353, 56 доларів США з польської компанії в адресу столичного підприємства.



В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу працівниками митниці виявили понад 2 тисячі бездротових навушників та смарт годинників, походження яких викликало сумніви.



Через підозру можливого порушення прав інтелектуальної власності митники з частини товару відібрали зразки та направили до патентно-правової фірми з метою визначення їх оригінальності.



Відповідно до висновку експерта, товар ввозили на митну територію України з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності, тобто являється контрафактним.



Працівники Волинської митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 476 Митного кодексу України.



Предмети правопорушення вилучили до винесення судом рішення у справі.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На «Ягодині» митники виявили контрабанду.Про це повідомляє Волинська митниця.Прямуючи з Республіки Польща в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав вантажний автомобіль марки «DAF».Згідно з товаросупровідними документами, переміщувався товар «Збірний вантаж» загальною вартістю 52 353, 56 доларів США з польської компанії в адресу столичного підприємства.В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу працівниками митниці виявили понад 2 тисячі бездротових навушників та смарт годинників, походження яких викликало сумніви.Через підозру можливого порушення прав інтелектуальної власності митники з частини товару відібрали зразки та направили до патентно-правової фірми з метою визначення їх оригінальності.Відповідно до висновку експерта, товар ввозили на митну територію України з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності, тобто являється контрафактним.Працівники Волинської митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 476 Митного кодексу України.Предмети правопорушення вилучили до винесення судом рішення у справі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію