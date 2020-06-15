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Попросила зателефонувати: у Луцьку 20-річна дівчина викрала телефон у перехожого

Попросила зателефонувати: у Луцьку 20-річна дівчина викрала телефон у перехожого
До поліції звернувся лучанин та повідомив, що 7 серпня, близько 13:00 години, невідома жінка під приводом телефонного дзвінка, шахрайським шляхом, заволоділа його мобільним телефоном та зникла.

Про це інформують у Луцькому районному управлінні поліції.

Інцидент трапився у Луцьку по вулиці Сільській. Поліцейські оперативно встановили, що злочин скоїла 20-річна громадянка, яка раніше судима за ч.2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Відомості внесли до Єдиного реєстрі досудових розслідувань за ч.2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

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Теги: крадіжка, телефон, Луцька, дівчина
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