Попросила зателефонувати: у Луцьку 20-річна дівчина викрала телефон у перехожого





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Інцидент трапився у Луцьку по вулиці Сільській. Поліцейські оперативно встановили, що злочин скоїла 20-річна громадянка, яка раніше судима за ч.2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.



Відомості внесли до Єдиного реєстрі досудових розслідувань за ч.2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До поліції звернувся лучанин та повідомив, що 7 серпня, близько 13:00 години, невідома жінка під приводом телефонного дзвінка, шахрайським шляхом, заволоділа його мобільним телефоном та зникла.Про це інформують у Луцькому районному управлінні поліції.Інцидент трапився у Луцьку по вулиці Сільській. Поліцейські оперативно встановили, що злочин скоїла 20-річна громадянка, яка раніше судима за ч.2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.Відомості внесли до Єдиного реєстрі досудових розслідувань за ч.2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

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