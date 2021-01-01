П'яного водія ВМW X5 зупинили за перевищення швидкості і виявили підроблені документи
Сьогодні, 14:15
Під час вимірювання швидкісного режиму на автодорозі М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече), вчора, 12 серпня, поліцейські зафіксували перевищення швидкості автомобілем ВМW X5. У керманича патрульні виявили документи на автомобіль з ознаками підробки.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Керманич їхав у населеному пункті зі швидкістю 80 км/год (при дозволеній швидкості 50 км/год). Патрульні зупинили транспортний засіб, а під час перевірки документів встановили, що номер кузова у реєстраційному документі не збігається з фактичним номером.
Окрім того, поліцейські виявили у керманича виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на місці зупинки. Результат — позитивний.
У результаті патрульні викликали слідчо-оперативну групу та склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ч.1 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину) КУпАП.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Керманич їхав у населеному пункті зі швидкістю 80 км/год (при дозволеній швидкості 50 км/год). Патрульні зупинили транспортний засіб, а під час перевірки документів встановили, що номер кузова у реєстраційному документі не збігається з фактичним номером.
Окрім того, поліцейські виявили у керманича виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на місці зупинки. Результат — позитивний.
У результаті патрульні викликали слідчо-оперативну групу та склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ч.1 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину) КУпАП.
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