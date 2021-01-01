У Луцьку взялися за двір, який не ремонтували понад 50 років. ВІДЕО





Чи дочекаються лучани ремонту і чому просять зробити зачистку дерев біля будинків – йдеться у сюжеті



Основна проблема цих будинків – відсутність зливової каналізації, а тому подвір’я постійно затоплює. Кардинально іншу картинку бачитимуть люди вже невдовзі – обіцяють комунальники.



“Ці будинки, коли будувалися, тут не передбачили взагалі зливову каналізацію, просто стояли калюжі. Зараз ми запланували облаштувати додаткові решітки, протягнути мережу зливової каналізації, під’єднати її до проспекту перемоги”, – каже директор департаменту ЖКГ Луцькради Микола Осіюк.



Капремонт чотирьох прибудинкових територій на Перемоги розпочнеться вже днями. У планах – розширення проїжджої частини, вкладання бруківки, лежачі поліцейські та урни.



“Окрім того, що буде ремонтуватися прибудинкова територія будинків №26, 22, 20, 18 на проспекті Перемоги. Тут ще є прохід біля мосту, яким користуються практично всі люди, які проживають на вулиці Привокзальній, в новому мікрорайоні. Вони прямують до зупинки біля 5-ї школи. Тому цей прохід буде ремонтуватися”, – зауважив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



Біля одного з будинків – сад, який мешканці посадили місцеві 60 років тому. Деякі дерева тут трухляві й старі. У будь-який момент можуть повалитися на п’ятиповерхівку, що поруч. Тож мешканці просять з десяток найаварійніших зрізати. Так і світліше буде і комфортніше. Прохання та побажання людей комунальники пообіцяли виконати у найкоротші терміни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розбита дорога і постійні підтоплення, відсутність парковки і жодної лавочки – про це з року в рік бідкаються мешканці чотирьох будинків на проспекті Перемоги у Луцьку. Двори тут не змінювали свій вигляд ще із 50-70-х років минулого століття.Чи дочекаються лучани ремонту і чому просять зробити зачистку дерев біля будинків – йдеться у сюжеті 12 каналу. Основна проблема цих будинків – відсутність зливової каналізації, а тому подвір’я постійно затоплює. Кардинально іншу картинку бачитимуть люди вже невдовзі – обіцяють комунальники.“Ці будинки, коли будувалися, тут не передбачили взагалі зливову каналізацію, просто стояли калюжі. Зараз ми запланували облаштувати додаткові решітки, протягнути мережу зливової каналізації, під’єднати її до проспекту перемоги”, – каже директор департаменту ЖКГ ЛуцькрадиКапремонт чотирьох прибудинкових територій на Перемоги розпочнеться вже днями. У планах – розширення проїжджої частини, вкладання бруківки, лежачі поліцейські та урни.“Окрім того, що буде ремонтуватися прибудинкова територія будинків №26, 22, 20, 18 на проспекті Перемоги. Тут ще є прохід біля мосту, яким користуються практично всі люди, які проживають на вулиці Привокзальній, в новому мікрорайоні. Вони прямують до зупинки біля 5-ї школи. Тому цей прохід буде ремонтуватися”, – зауважив міський голова Луцька Ігор Поліщук.Біля одного з будинків – сад, який мешканці посадили місцеві 60 років тому. Деякі дерева тут трухляві й старі. У будь-який момент можуть повалитися на п’ятиповерхівку, що поруч. Тож мешканці просять з десяток найаварійніших зрізати. Так і світліше буде і комфортніше. Прохання та побажання людей комунальники пообіцяли виконати у найкоротші терміни.

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