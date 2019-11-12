З самого ранку біля луцького ЦНАПу у черзі стоять десятки людей: розповіли причину. ВІДЕО

Ганна Гаргола.



Центр надання адмінпослуг у будні дні відкривається о 8:00 і працює до 17:00, у п'ятницю – до 15:45.



Черга біля входу у ЦНАП починає формуватися з 6 ранку, – каже лучанин Валерій. Чоловік розповів, що потрапити на прийом намагається другий день. "О 6:30 встав сьогодні. Приїхав, думав буду першим, а ось скільки людей. Сім годин і вже чоловік 20 стоять", – говорить чоловік.



На прийом у центр надання адмінпослуг можна зареєструватися онлайн, але усі найближчі дати – зайняті, – каже лучанка Вікторія Мельничук, у черзі жінка стоїть з сином. "Хотіли зареєструватися в електронній черзі, але аж на 27 число було вільно, а нам треба терміново, тому прийшли з самого ранку", – розповідає Вікторія Мельничук.



Як розповіла адміністраторка ЦНАПу Ганна Гаргола, черги, зазвичай, утворюються влітку, коли у період відпусток люди намагаються вирішити усі проблеми з документами. Додає: щодня в установі, приймають 100 людей для оформлення паспорта громадянина України і видають 150 паспортів. 30 талонів щодня видають за попереднім записом по електронній черзі.



"Люди через необізнаність створюють ажіотаж, адже кількість талонів фіксована лише на оформлення паспорта громадянина України. "Бувають дні, коли талонів усім охочим у живій черзі не вистачає", – каже Ганна Гаргола. Зі слів адміністраторки, навантаження на працівників установи збільшилося у зв'язку із карантином, до пандемії ЦНАП працював шість днів. Ганна Глагола додає: згідно із розпорядженням міського голови, під час карантину установа працює лише в будні дні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щодня перед відкриттям Луцького центру надання адміністративних послуг утворюється черга. Займати місце люди приходять за дві години до початку роботи ЦНАПу, – розповіла Суспільному адміністраторка центру надання адмінпослугЦентр надання адмінпослуг у будні дні відкривається о 8:00 і працює до 17:00, у п'ятницю – до 15:45.Черга біля входу у ЦНАП починає формуватися з 6 ранку, – каже лучанин Валерій. Чоловік розповів, що потрапити на прийом намагається другий день. "О 6:30 встав сьогодні. Приїхав, думав буду першим, а ось скільки людей. Сім годин і вже чоловік 20 стоять", – говорить чоловік.На прийом у центр надання адмінпослуг можна зареєструватися онлайн, але усі найближчі дати – зайняті, – каже лучанка, у черзі жінка стоїть з сином. "Хотіли зареєструватися в електронній черзі, але аж на 27 число було вільно, а нам треба терміново, тому прийшли з самого ранку", – розповідає Вікторія Мельничук.Як розповіла адміністраторка ЦНАПу Ганна Гаргола, черги, зазвичай, утворюються влітку, коли у період відпусток люди намагаються вирішити усі проблеми з документами. Додає: щодня в установі, приймають 100 людей для оформлення паспорта громадянина України і видають 150 паспортів. 30 талонів щодня видають за попереднім записом по електронній черзі."Люди через необізнаність створюють ажіотаж, адже кількість талонів фіксована лише на оформлення паспорта громадянина України. "Бувають дні, коли талонів усім охочим у живій черзі не вистачає", – каже Ганна Гаргола. Зі слів адміністраторки, навантаження на працівників установи збільшилося у зв'язку із карантином, до пандемії ЦНАП працював шість днів. Ганна Глагола додає: згідно із розпорядженням міського голови, під час карантину установа працює лише в будні дні.

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