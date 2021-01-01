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У Польщі заявили про четверту хвилю Covid-19

У Польщі заявили про четверту хвилю Covid-19
Речник Міністерства здоров’я Польщі Войцєх Андрусєвич повідомив, що у країні вже є четверта хвиля коронавірусу.

Про це він сказав в ефірі каналу TVP Info, повідомляє "Польське радіо".

Він вказав на те, що за останні тижні число заражень збільшується на близько 20-30% щотижня і додав, що ця тенденція утримається.

Також Войцєх Андрусєвич застеріг, що дані з доби 12 серпня, які є дещо меншими, не повинні заспокоювати. Він підкреслив, що впродовж наступних днів буде більше заражень.

За добу 12 серпня у Польщі підтверджено 196 випадків коронавірусу. Померло 6 заражених осіб, а видужало 186.

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Теги: Польща, 4 хвиля, коронавірус
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