У Польщі заявили про четверту хвилю Covid-19
Сьогодні, 14:45
Речник Міністерства здоров’я Польщі Войцєх Андрусєвич повідомив, що у країні вже є четверта хвиля коронавірусу.
Про це він сказав в ефірі каналу TVP Info, повідомляє "Польське радіо".
Він вказав на те, що за останні тижні число заражень збільшується на близько 20-30% щотижня і додав, що ця тенденція утримається.
Також Войцєх Андрусєвич застеріг, що дані з доби 12 серпня, які є дещо меншими, не повинні заспокоювати. Він підкреслив, що впродовж наступних днів буде більше заражень.
За добу 12 серпня у Польщі підтверджено 196 випадків коронавірусу. Померло 6 заражених осіб, а видужало 186.
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Про це він сказав в ефірі каналу TVP Info, повідомляє "Польське радіо".
Він вказав на те, що за останні тижні число заражень збільшується на близько 20-30% щотижня і додав, що ця тенденція утримається.
Також Войцєх Андрусєвич застеріг, що дані з доби 12 серпня, які є дещо меншими, не повинні заспокоювати. Він підкреслив, що впродовж наступних днів буде більше заражень.
За добу 12 серпня у Польщі підтверджено 196 випадків коронавірусу. Померло 6 заражених осіб, а видужало 186.
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